加快收購成屋去庫存 中國央行再貸款比例增至100%

中國人民銀行（央行）29日晚公布，為支持地方國有企業以合理價格收購已建成未出售商品房用作保障性住房，對於金融機構發放符合要求的貸款，央行會將向金融機構發放再貸款的比例，從貸款本金的60%提升到100%。

中國央行5月17日宣布設立人民幣3000億元（約新台幣1.35兆元，下同）保障性住房再貸款，支持地方國有企業以合理價格收購已建成未出售的商品房，用作配售型或配租型保障性住房。

目前收儲模式為政府選定地方國企作進行收購，該國企及所屬集團不得涉及地方政府隱性債務，不得是地方政府融資平台，同時應具備銀行授信要求和空間。收儲資金主要為「央行再貸款＋銀行貸款＋財政補貼＋國企自籌」。

3000億元保障性住房再貸款利率為1.75%，期限1年。中國央行當時指，按照貸款本金60%發放再貸款，可帶動商業銀行貸款5000億元。不過，商業銀行要自行承擔風險。

據南方都市報29日報導，中國央行辦公廳29日晚發布公告稱，收購已建成未出售商品房的整體進度相對偏慢，截至今年6月底，3000億元保障性住房再貸款餘額為121億元。

中國央行決定調整優化保障性住房再貸款。對於金融機構發放符合要求的貸款，中國央行向金融機構發放再貸款的比例，從貸款本金的60%提升到100%。

中國人民銀行行長潘功勝24日在中國國務院新聞辦公室記者會上表示，為進一步增強激勵銀行和收購主體的市場化，保障性住房再貸款政策中人行的出資比例，會由原來的60%提高到100%，由原來商業銀行發放100億元貸款，人行提供60億元，變成現在商業銀行發放100億元貸款，人行提供低成本資金100億元，加快推動商品房的去庫存進度。

據中指院分析，當前各地收儲工作進展較為緩慢，與收購價格、地方國企資金成本較高、供需錯配等問題有關。中國央行提升再貸款中的出資比例，有利提升商業銀行貸款規模，再結合央行降息政策，有望加快地方收儲進度。

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