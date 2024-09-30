分析：中國房市或出現小陽春 但一線城市全年房價跌

中國「十一」長假前官方推出多項刺激措施提振房市。有分析說，新政之下，十一長假後，中國房市銷量可能出現小陽春，但全年來看，一線城市房價仍會下跌，需到明年下半年才會明顯好轉。

中國「十一國慶」長假明天起一連7天至7日結束。十一假期前，中國人民銀行（央行）公告稱將落實官方上週宣布的房市新政；主要商業銀行表示將於10月底完成下調存量個人住房貸款利率；廣州、上海和深圳則宣布取消或放寬房市限購措施。

香港官方電台今天引述全球獨立不動產顧問公司萊坊（Knight Frank）董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，官方多項政策推出後，相信十一長假後，中國房市銷量可能出現小陽春。

不過，王兆麒說，由於市場餘屋多，去庫存需要時間，以全年來說，一線城市房價將仍下跌，房價可能要到明年下半年才有明顯好轉。

但他也表示，房地產始終在中國經濟總量占較重比例，若房地產市場活躍，對經濟保「五」（中國官方設定的5%左右經濟成長率）幫助頗大。

中國政府近日全力提振房市和股市，央行29日晚間公布多項房地產金融新政策，包括調整存量房貸利率、調降第二間房最低頭期款比例等新政。

「存量房貸」是指房貸新政公布前發放的個人住房貸款中，尚未還清的部分。

中國央行宣布新政後，上海、廣州、深圳等3座一線城市隨即發布新政響應，其中上海宣布10月1日起調整限購政策、住房信貸政策、稅費政策；廣州明確宣布全面取消限購，成為一線城市中首個完全退出限購政策的城市；深圳也宣布優化分區住房限購政策、將購買第一間房的最低頭期款比例調整至15%等。