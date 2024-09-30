何時開放陸客到台灣本島？陸文旅部最新回應來了
就兩岸觀光開放，近月大陸相繼恢復福建居民赴馬祖、金門旅遊簽注申請，至於何時開放陸客赴「台灣本島」旅遊？大陸文旅部副部長張政30日在回應本報提問時表示，我們希望大陸居民能夠早日赴「台灣本島」去旅遊，也希望台灣當局能從台灣民眾福祉出發，「確保兩岸交流能夠順利地進行」。
「十一」假期前夕，大陸國務院新聞辦公室30日下午召開「推動高品質發展」系列主題新聞發布會，邀請文旅部官員介紹情況、回答記者提問。
就本報提問，在恢復福建居民赴馬祖、金門旅遊簽注申請後，大陸何時開放陸客赴「台灣本島」旅遊，張政作出上述表示。
張政說，據我了解，現在已經有一些福建居民，去馬祖、金門旅遊，「請你關注」。他並指，「十一」期間估計會形成一個高峰。
接著，張政進一步表示，我們希望大陸居民能夠早日赴台灣本島去旅遊，當然，也希望台灣當局能真正的從台灣民眾福祉出發，確保兩岸交流能夠順利地進行。
此前，今年4月底，國民黨立院黨團赴陸訪問時，大陸文旅部副部長饒權宣布，將率先恢復福建居民到馬祖旅遊，並在平潭到台灣的海上客運直航復航後，恢復福建居民赴台團隊旅遊。
近月隨著「踩線團」、「首發團」成行，福建省已在8月22日、9月27日相繼發布公告，恢復辦理福建居民赴馬祖和金門旅遊簽注申請，陸客可搭乘「小三通」航線往返。
同場記者會上，就如何推動大陸文化和旅遊高質量發展，張政表示，將努力創作推出優秀文藝作品、致力於提升公共文化服務效能，和努力守護好傳承好文化遺產、推動文化產業持續成長，促進旅遊業高品質發展，及推動中華文化走向世界。
他並指，「十一」假期將至，大陸文旅系統將舉辦精彩紛呈的文旅活動、推出實打實的惠民措施，例如大陸全國舞台藝術優秀劇目展覽、國家藝術院團演出演播季正在舉辦，全國國慶文化和旅遊消費月、鄉村創意生活季、近千場非遺主題活動也將陸續展開。
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