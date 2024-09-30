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滬指暴漲8%收報3335點 兩市成交人民幣2.6兆破紀錄

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
陸股9月最後一個交易日急升，上證指數收漲8.1%，深成指更飆逾一成，突破1萬點大關。（中新社）
陸股9月最後一個交易日急升，上證指數收漲8.1%，深成指更飆逾一成，突破1萬點大關。（中新社）

大陸十一黃金周長假期前夕，在大陸一線城市放寬樓市政策、中央救市效應持續下，大陸股市在9月最後一個交易日急升。上證指數收漲8.1%，升穿3,300點，連升9日；深成指更飆逾一成，突破1萬點大關。

市場投資氣氛熾熱，開市35分鐘後，滬深兩市成交額合計已突破人民幣1兆元，刷新歷來最快破兆元紀錄；全日成交合計較上周五增近八成至約人民幣2.59兆元，創歷史上新高。

上證指數今早高開107點後，升幅不斷擴大，最多漲271點或8.78%，高見3,358點，全日收市報3,336點，漲248點或8.06%，成交人民幣1兆1,677.73億元。

深成指高開高走，升勢顯著，收復1萬點重要關口，最多漲1,042點或10.95%，高見10,556點，全日收報10,529點，漲1,014點或10.7%，成交人民幣1兆4,252.64億元。

滬深300指數報4,017點，漲314點或8.48%；創業板指數報2,175點，漲289點或15.36%。

各類股全線上揚，其中電子訊息股漲逾13%；化工、生物製藥、傳媒娛樂股漲逾9%；鋼鐵、有色金屬、汽車製造、房地產、金融、石油、水泥股漲逾8%。總體來看，兩市個股呈普漲態勢，截止收盤，申滬兩市共718支股票漲停。

大陸股市明日起為「十一」長假，金融市場休市，下周二（10月8日）復市。

人民幣 指數 陸股

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