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陸股收盤日成交額破11兆元 上證指數站穩3300點
陸股15時收盤，上證指數報收3,336.5點，大漲8.06%；深證成指報收10,529.76點，漲幅更達10.67%；創業板指報收2,175.09點，狂飆15.36%。滬深京三市30日全天成交額達到驚人的逾人民幣2.6兆元（約合新台幣11.7兆元），創下陸股新紀錄。
30日，滬深兩市及北交所共5,330檔個股上漲，僅8檔下跌，平盤10檔。此外，有3,467檔股票漲幅超過9%。從類股來看，銀行股以4.72%的漲幅墊底。
自大陸官方於上周二上午宣布一系列刺激經濟的政策大利多後，上證綜指過去五個交易日累計漲幅已經超過21%。
不過在歷經五個交易日的狂飆後，因大陸「十一」七天長假將於明天開始，陸股要等到下周二（10月8日）才會恢復交易。
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