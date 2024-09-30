聽新聞
0:00 / 0:00
十一前陸股瘋漲 有人半天狂賺200萬高喊：不想放假！
陸股在「十一」長假前瘋漲，各種股市造富神話再起。每日經濟新聞指出，有人激動地曬出朋友圈：「一早上賺了（人民幣）52萬元（約合新台幣234萬元），直呼『真的……撿錢！』」
由於大陸「十一」七天長假將在明天開始，陸股要到下周二（10月8日）才會恢復交易。因此，不少投資人都在社交平台上高喊：「建議A股不放假，我們要乘勝追擊，繼續大漲！」「因為A股，第一次不想放假」。
報導稱，隨著A股持續狂飆，有不少原準備「十一」期間「家裡蹲」的股民們，在股票轉球後都開始搜索機票、飯店。還有不少原打算「窮遊」的股民，也因股市的「財富效應」，紛紛提高出遊預算。
有網友就曬出飛機升等的截圖稱：「這幾天A股太爭氣了，自費給後天機票升艙了……」
央視財經指出，有券商營業部負責人稱，近一周陸股新開股票帳戶的投資人中，「00後」「90後」占比超過70%，部分券商「十一」期間還安排值班人員處理開戶熱潮。
市場人士表示，本輪A股行情主要是以體量大、穩定性高的「耐心資本」引領，對指數推動的力度很大，對市場影響也將更加深遠。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言