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十一前陸股瘋漲 有人半天狂賺200萬高喊：不想放假！

聯合報／ 大陸中心／即時報導
陸股持續狂飆後，各種股市造富神話再起。（新華社）
陸股持續狂飆後，各種股市造富神話再起。（新華社）

陸股在「十一」長假前瘋漲，各種股市造富神話再起。每日經濟新聞指出，有人激動地曬出朋友圈：「一早上賺了（人民幣）52萬元（約合新台幣234萬元），直呼『真的……撿錢！』」

由於大陸「十一」七天長假將在明天開始，陸股要到下周二（10月8日）才會恢復交易。因此，不少投資人都在社交平台上高喊：「建議A股不放假，我們要乘勝追擊，繼續大漲！」「因為A股，第一次不想放假」。

報導稱，隨著A股持續狂飆，有不少原準備「十一」期間「家裡蹲」的股民們，在股票轉球後都開始搜索機票、飯店。還有不少原打算「窮遊」的股民，也因股市的「財富效應」，紛紛提高出遊預算。

有網友就曬出飛機升等的截圖稱：「這幾天A股太爭氣了，自費給後天機票升艙了……」

央視財經指出，有券商營業部負責人稱，近一周陸股新開股票帳戶的投資人中，「00後」「90後」占比超過70%，部分券商「十一」期間還安排值班人員處理開戶熱潮。

市場人士表示，本輪A股行情主要是以體量大、穩定性高的「耐心資本」引領，對指數推動的力度很大，對市場影響也將更加深遠。

陸股

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