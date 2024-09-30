股市漲不停交易量大造成當機 上交所進行壓力測試

受一系列經濟政策鼓舞，中國股市近期漲不停，同時吸引許多散戶進場，過大的交易量令上交所系統難以承受，於27日發生當機情形。上交所於29日進行壓力測試，並預計於十一連假結束前進行2次測試。

上海證券交易所（上交所）的系統於27日早盤時發生當機，不少投資人無法下單，或是委託發生延遲，引起市場議論。雖然經過1個多小時後陸續恢復，但直到當天下午仍有投資者表示無法成交。對此，上交所後續也對外道歉。

綜合第一財經、香港經濟日報、21世紀經濟報導，業內人士認為，這次系統當機的一個原因是湧入大量交易，使得系統過載。於是在修復後，上交所於29日進行壓力測試，藉由模擬27日的實際交易情況，檢驗市場參與各技術系統的正確性和穩定性，避免再次出現問題。

報導指出，在非交易日測試是交易所的正常工作，然而業界人士也認為這次測試的規模確實比較大。究其根本原因可能是交易量過大，而且現在股市的熱度被點燃，任何與市場相關的資訊都被無限放大。

雖然29日的壓力測試順利通過，然而今天上午，仍有券商、交易服務商出現交易延遲與失敗、無法正常顯示數據等情況，不少投資人對此感到憂心。截至目前，相關故障已經開始陸續恢復。

報導提到，隨著中國十一假期到來，股市將於10月1日到7日休市，上交所已經決定將在10月7日進行系統開機連通性測試，並要求券商與相關部門提交測試報告，確保開市後的交易穩定，同時上交所也在研議是否要應對大幅增加的交易量與投資人數，擴大系統容量。如果確定要提升系統容量，那麼有可能將在10月6日再次進行壓力測試。

中國政府自9月下旬開始陸續宣布多項振興經濟政策，令股市大受激勵，投資人信心增加，上證綜合指數（滬指）更在短短一週內從2700多點衝上3200點，創逾1年新高。