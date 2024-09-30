專家：中國房市沒蓋完比賣不掉嚴重 保交房要優先

野村證券專家陸挺日前指出，確保中國地產開發商交屋的「保交房」政策，應優先於政府現在下場買現房的去庫存政策，因為開發商「賣掉但沒蓋完」的房子，是「蓋完但沒有賣掉」房子的20倍。

根據新浪財經「睿見Economy」，野村證券中國首席經濟學家陸挺28日在2024清華五道口首席經濟學家論壇上演講。

他表示，過去幾年中國經濟下行最重要的壓力來自於房地產領域，解決房地產出清是關鍵中的關鍵，而「保交房」是解決問題的核心，且這項政策應該優於政府的「收儲」。

由於中國房地產是預售制為主，陸挺說，很多人認為房地產的問題是蓋了太多房子沒有賣掉，但實際上，「也許沒有蓋那麼多房子，而是賣了太多的房子但還沒有蓋完」。

他以開發商碧桂園為例說，碧桂園蓋完但沒有賣掉的房子約為3.6萬戶，而賣掉但還沒有蓋完的房子達到了73萬戶，正在蓋的但還沒有賣掉的房子是35萬戶，約為「1：20：10」的關係。

陸挺問：「我們的政策是應該解決這個『1』，還是應該去針對『20』呢？」

他強調，目前房地產市場要解決的是預售制下出現的市場失靈和政府失靈問題。讓買房的人知道能拿到房子，這是重建市場信心和秩序的重點。

他並表示，房地產問題中，最重要的債務鏈條不是房地產開發商和銀行之間的債務，而是房地產開發商和買房人之間的債務鏈條。

中共中央政治局會議在26日首次提出「要促進房地產市場止跌回穩」。陸挺則在演講中說：「要讓市場出清，重建信心，才有可能讓房地產市場止跌回穩。」

據陸挺估算，財政需要人民幣（下同）3兆多元（逾新台幣13.5兆元）來解決「保交房」問題。

「保交房」即早先提出的「保交樓」政策，意指保證能蓋完房子並交屋，避免發生爛尾樓。具體措施為今年初開始推動的房地產「白名單」機制，讓商業銀行放款支持被提上白名單的建案。今年4月30日，中共中央政治局會議首次提出「保交房」一詞。

根據「彭博行業研究」（Bloomberg Intelligence）日前的報告，根據2015年至今年上半年的預售數據，中國至少有4800萬戶預售屋未完工，顯示中國房地產危機不會很快化解。

至於由政府出手買房去庫存的作法則是今年5月17日中國人民銀行公布，由人行設立3000億元保障性住房再貸款，用於收儲「已建成未出售」的商品房，同時將2023年初設立的租賃住房貸款支持計畫併入保障性住房再貸款政策中管理。