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工業富聯：輝達GB200伺服器將助營收明顯增加

中央社／ 台北30日電
輝達（NVIDIA）。路透
輝達（NVIDIA）。路透

市場關注鴻海與輝達（NVIDIA）在人工智慧（AI）伺服器合作進展，鴻海旗下工業富聯董事長鄭弘孟表示，工業富聯是輝達GB200伺服器首輪非常緊密的合作夥伴，GB200伺服器將帶動營收明顯增加，儘管毛利率可能受到影響，但毛利會明顯成長。

工業富聯日前舉行線上業績說明會，根據中國媒體報導，投資者提問若其他供應商參與輝達AI伺服器GB200和關鍵零組件生產，是否影響工業富聯獲利。

對此鄭弘孟指出，工業富聯是輝達GB200伺服器第一輪非常緊密的合作夥伴，他認為第二輪的時間點，不會太快。

鄭弘孟表示，工業富聯參與GB200伺服器，帶動營收明顯增加，儘管毛利率可能受到影響，但毛利會明顯成長。

鄭弘孟指出，工業富聯具備全產業鏈完整的研發製造能力，在全球多個地區多元化布局多點開發。

美系法人分析，輝達GB200伺服器機櫃出貨時程並未延遲，預期11月開始量產，第一階段批次出貨時程將落在今年底，預估工業富聯今年在AI伺服器業績可逐季成長。

鴻海在8月中旬法人說明會中指出，部分AI伺服器營收採用B/S料件買進賣出（Buy and Sell）交易模式，會影響毛利率表現，未來鴻海推出AI伺服器，會按照客戶需求，採取多元化的交易模式和帳期，調整對毛利率或資金的影響，並且也提升垂直整合比例，包括晶片模組、高速交換器和液冷系統以及其他主要元件，讓獲利極大化。

根據資料，工業富聯上半年品牌客戶不斷增加AI伺服器訂單，今年上半年AI伺服器占工業富聯整體伺服器營收比重提升至43%，AI伺服器營收較2023年同期大增逾230%；其中第2季AI伺服器營收大幅年增逾270%，季增逾60%，第2季AI伺服器占整體伺服器營收比重提升至46%。

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