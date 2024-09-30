陸股狂飆 網友形容已進入「武則天守寡」階段

在官方大力作多下，陸股上周二起連續狂飆。上證綜指上周累計上漲12.81%，創2008年11月以來最大單周漲幅；深證成指累計上漲17.83%，創1996年4月以來最大單周漲幅；創業板指上漲22.71%，更創史上最大單周漲幅。

截至上周五收盤，A股總市值單周就暴增人民幣9.6兆元（約合新台幣43.2兆元）。

周一開盤，陸股漲勢持續。30日早盤，深證成指漲幅擴大至8.28%，上證指數漲5.70%，創業板指漲11.51%。滬深兩市開盤僅35分鐘，成交額就突破人民幣1兆元（約合新台幣4.5兆元），刷新陸股史上最快破兆元紀錄。開盤一個半小時後，滬深兩市成交額已突破1.5兆元。

面對當前陸股表現，大陸網友形容，「A股目前進入『武則天守寡』階段」，以「失去李治」的諧音形容許多投資人當前心態。

唐高宗李治為唐朝第三任皇帝，唐太宗李世民第九子。武則天曾為唐太宗的才人，後為唐高宗的皇后。