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港股持續大成交飆漲 恆指半日升689點

中央社／ 香港30日電
9月26日，許多香港市民在尖沙咀一家證券公司辦理開戶手續。當日，恆生指數創逾一年新高，26日收市報19924點，升795點。大市成交額飆至3028億港元。中通社
9月26日，許多香港市民在尖沙咀一家證券公司辦理開戶手續。當日，恆生指數創逾一年新高，26日收市報19924點，升795點。大市成交額飆至3028億港元。中通社

在北京的金融措施和放寬購房限制政策的刺激下，香港股市今天持續大成交上升，恆生指數半日收盤上升689點或3.34%，暫報21321點。

港股半日成交金額高達港幣2565億元。

自從北京官方24日公布實施多項挽救房市和股市的金融措施後，港股在過去幾個交易日不斷攀升，27日的成交額更創下4457億元的歷史單日最高紀錄。此外，恆指在一週之內也上升了約4000點。

市場分析師今早表示資金持續流入港股。上漲類股中，中國大陸房地產股和券商股最受惠，其中房地產公司融創中國上升27.8%、龍湖集團上升19%、世茂集團上升15.55%；券商公司中信證券上升19.1%、中金公司上升12.78%。

但有分析師指出，港股已經嚴重超買，反映買賣動能的強弱指數已升至93%，處於極高水平。此外，中國大陸明天起將開始「十一國慶」長假，大陸資金將會停止流入，不排除會導致港股出現調整，投資者宜謹慎。

恆生指數 港股

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