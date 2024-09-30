港股持續大成交飆漲 恆指半日升689點
在北京的金融措施和放寬購房限制政策的刺激下，香港股市今天持續大成交上升，恆生指數半日收盤上升689點或3.34%，暫報21321點。
港股半日成交金額高達港幣2565億元。
自從北京官方24日公布實施多項挽救房市和股市的金融措施後，港股在過去幾個交易日不斷攀升，27日的成交額更創下4457億元的歷史單日最高紀錄。此外，恆指在一週之內也上升了約4000點。
市場分析師今早表示資金持續流入港股。上漲類股中，中國大陸房地產股和券商股最受惠，其中房地產公司融創中國上升27.8%、龍湖集團上升19%、世茂集團上升15.55%；券商公司中信證券上升19.1%、中金公司上升12.78%。
但有分析師指出，港股已經嚴重超買，反映買賣動能的強弱指數已升至93%，處於極高水平。此外，中國大陸明天起將開始「十一國慶」長假，大陸資金將會停止流入，不排除會導致港股出現調整，投資者宜謹慎。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言