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滬指早盤大漲5.7% 深證成指飆升8.3%重返萬點

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
陸股周一急漲，上證指數早盤站穩3,200點，深證成指更重回萬點大關。（中新社）
陸股周一急漲，上證指數早盤站穩3,200點，深證成指更重回萬點大關。（中新社）

在官方積極做多下，30日大陸A股急升，截至中午早盤收盤，上證指數大漲5.70%，站穩3,200點，來到3,263.59點。深證成指更飆升8.28%，重回萬點大關，收在10,302.56點。

上海第一財經指出，周一早盤，陸股各類股全線飄紅，華為概念、半導體、財稅數字化等類股漲幅居前。滬深兩市及北交所共有5,307檔個股上漲，僅29檔下跌，平盤有12檔。A股市場早盤成交額同步暴增，達到人民幣1.67兆元。

平安證券指出，綜合來看，本輪市場的政策底信號已經呈現，盡管指數表現快速向上，但本輪行情仍有向上空間。

招商證券表示，一般而言，指數級別反彈吸引資金流入後，後續市場會出現2至3個月的結構性行情，而且這種結構性行情一定是存在一條清晰的主線進行引領。

華泰證券則提醒投資人，恐須關注階段性行情還有多少持續性。

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