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中國股市大漲 上證破3200點創逾一年新高
中國政府昨天晚上再公布救房市措施，今天上午A股強勢大漲，上證綜指升逾5%，收復3200點，創逾1年新高。深證成指升逾8%，創業板指數漲幅擴大至11%。A股成交突破人民幣1.5兆元。
綜合陸港媒報導，經過週末後，上交所、深交所兩市投資氣氛熾熱，今天早上10時05分，兩市總成交在開市後35分鐘破人民幣1兆元，刷新歷史最快兆元成交紀錄。
今天早盤，上證綜指升至3263點，漲幅逾5%；深證成指升至10302點，漲幅逾8%；創業板指數升至2100點，漲幅逾11%。
類股表現方面，房地產類開盤大漲，如萬科A漲逾9%，金地集團漲逾10%。
中國政府自上週起宣布大力度刺激經濟措施，除了往股市注資，也力圖挽救房市。昨天晚上中國央行宣布下調存量房貸利率，隨後上海及深圳宣布放寬部份限購措施，廣州更全面取消限購。
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