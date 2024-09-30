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中共黨報：要避免經濟小問題演化成大的系統性風險

聯合報／ 大陸中心／即時報導

大陸官方上周二突然宣布一系列大規模經濟刺激方案，引發市場高度關注。中共中央黨校旗下報刊《學習時報》30日發表題為「全面客觀冷靜待當前經濟形勢」指出，當前中國經濟運行出現了一些新情況、新問題，要避免一些小問題演化成大的系統性風險。

文章稱，中共中央政治局9月26日召開會議，分析研究當前經濟形勢，對下一步經濟工作作出一系列重要部署。會議強調，要全面客觀冷靜看待當前經濟形勢，正視困難、堅定信心，切實增強做好經濟工作的責任感和緊迫感。這釋放出努力完成全年經濟社會發展目標任務的強烈政策信號。

《學習時報》指出，當前中國經濟運行出現了一些新情況、新問題，突出表現在：外部環境變化帶來的不利影響增多，國內有效需求依然不足，新舊動能轉換存在陣痛，推動經濟穩定運行面臨一些困難和挑戰。

文章稱，今年第一季，大陸國內生產毛額（GDP）增長5.3%，第二季增長4.7%，上半年GDP較去年同期增長5%。但從目前數據看，驅動經濟增長的「三駕馬車」的動力均有所減弱，三、四季度經濟增長可能有所波動。

《學習時報》表示，要正視當前中國經濟運行中客觀存在的問題。如：市場經濟主體活力還不充分，特別是中小微企業還有不少經營困難；統一大市場建設尚存在不少阻隔，市場要素流動不夠通暢；財政、貨幣政策實施力度和傳導機制仍待強化，尤其是當前市場預期不夠穩，集中反映在廣大消費者和投資者對信貸市場、房地產市場、資本市場等信心不足，廣大城鄉居民增收渠道不寬等等。

文章強調，「對此，我們不能視而不見、久議不決，避免一些小問題演化成大的系統性風險」；「決定中國經濟前途命運的，一定程度上取決於我們對待問題的態度、應對問題的辦法、解決問題的決心」。

《學習時報》指出，「化解當前經濟運行中的矛盾和問題，需要科學制定時度效相適應的一攬子經濟政策，該果斷出台的政策抓緊出台，該有力推進的政策必須加快落地落細，絕不能消極畏難、無的放矢，但也不能盲目冒進、草率行事。」

文章最後依舊不忘唱響「中國經濟光明論」，表示當前中國經濟運行中出現的一些矛盾和困難，只不過是「細波微瀾」，只是發展中的問題。「堅定信心、同心同德、改革創新、埋頭苦幹，中國經濟發展前景必然更加光明」。

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