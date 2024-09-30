中國救房市新政 一線城市與國有銀行率先響應

中國央行29日晚間宣布下調房貸利率等措施，隨後上海深圳等地方政府宣布放寬限購、優化貸款等政策，廣州更全面取消限購。4大銀行於同日深夜宣布推動相關方案，預計在10月底前落實。

中國人民銀行（中國央行）與中國金融監管總局29日晚間共同宣布4項金融政策，以支持中國房地產，包括「引導銀行降低存量房貸利率」、「統一房貸最低首付比例至15%」、「延長部分房地產金融政策文件的期限」、「優化保障性住房再貸款政策」。

「存量房貸」，指房貸新政公布前發放的個人住房貸款中，尚未還清的部分。因為近來新的住房貸款利率持續走低，新舊房貸之間的利差不斷擴大，也使得中國掀起提前還貸的浪潮。

綜合第一財經、中新網、澎湃新聞報導，「房地產政策4枝箭」是延續9月24日發布的房地產政策，並進一步說明具體實施方式、適用範圍與執行時間等。市場普遍認為，新的政策將對房地產市場以及中國宏觀經濟產生積極、正面的影響，有助於穩定經濟、刺激增長並提振市場信心。

在中國央行29日晚間正式宣布新政後，上海、廣州、深圳等3座城市隨即發布新政響應。上海發布「關於進一步優化本市房地產市場政策措施的通知」，宣布10月1日起調整限購政策、住房信貸政策、稅費政策。

針對房屋貸款的部分，第一間房的商業性個人房屋貸款最低頭期款比例調整為不低於15%，第二間房的貸款最低頭期款比例調整為不低於25%；實施差異化政策的區域第二間房的房貸最低頭期款比例調整為不低於20%。

廣州明確宣布全面取消限購，成為一線城市中首個完全退出限購政策的城市；同時，深圳也宣布優化分區住房限購政策、將第一間房的最低頭期款比例調整至15%等。

市場分析，目前全中國的房貸利率和自備款比例都處在歷史低點，限購政策也較為為寬鬆，但市場行情仍有提振空間，「一線城市的限購等政策調整就是要提振市場信心，吸引那些沒有購房資格、但有購買能力的消費者」。同時，一線城市率先鬆綁房地產政策，也為後續各地政策鬆綁、市場回暖創造了比較好的條件。

除了地方政府，中國4間國有銀行，中國銀行、農業銀行、工商銀行、建設銀行，也在29日深夜陸續宣布響應新政策，並表示已經在進行調整存量房貸利率工作，並發布具體實施細則的時間。

4間銀行發布的公告均強調，預計於10月12日發布具體實施細則，並於10月31日前對存量房貸利率實施批量調整。

中國民生銀行首席經濟學家溫彬分析，相較於去年9月的存量房貸利率調降政策，這次的政策在適用範圍和調降幅度上均有所加強。其中，適用範圍未區分第一間和第二間房，因此適用於全部存量房貸市場。這次調降存量房貸利率政策，預計將緩解「提前還貸潮」，有助於穩定銀行資產規模，同時增強消費活力。

上海中原地產市場分析師盧文曦指出，這次政策趕在節慶前發布實施，一方面落實中央有關房地產調控「止跌回穩」的精神；另一方面，有助於轉變買賣雙方看淡市場的預期。同時，持續釋放積極訊號，資本市場一改前期低迷，地產股出現漲停潮，樂觀情緒又開始回歸。