滬廣深房市政策相繼鬆綁 專家：將提振市場信心

上海、深圳、廣州三大城市29日晚相繼發布樓市新政，其中廣州宣布全面退出住房限購政策。深圳則採分區優化住房限購，個人住房轉讓增值稅徵免年限由5年降為2年。上海二套房最低自備款比例降至20%，增值稅免徵年限從5年降為2年。

據人民網報導，上海市住房城鄉建設管理委等六部門聯合印發《關於進一步優化本市房地產市場政策措施的通知》，在調整住房限購的同時，優化信貸政策、調整住房稅收政策，並自10月1日起施行。

緊跟上海步伐，廣州和深圳也發布政策。其中，廣州官宣取消居民家庭購買住房各項限購政策，成為大陸一線城市中首個全面退出住房限購政策的城市。深圳則推出官方文件，明確優化分區住房限購政策，且商品住房和商務公寓取消限售。另，優化個人住房貸款政策、調整個人住房轉讓增值稅徵免年限。

報導引述業內人士指出，9月29日晚上，大陸住建部、人民行行密集部署限購調整、房貸利率調整新政，一線城市紛紛調整限購、限貸和稅收政策，目的就是在被稱為樓市「銀十」的10月來臨之際，帶動樓市預期和交易量提振，為全年增長目標貢獻主力軍的作用，為止跌走穩發揮基本盤的作用。

上海易居房地產研究院副院長嚴躍進認為，這些一線城市住房政策的調整，是落實「調整住房限購政策」的具體行動，這一舉措將有助於穩定市場預期，提升房地產市場信心，促進樓市平穩健康發展。