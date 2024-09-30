陸股十一黃金周前續揚 滬指站上3200點

在中共中央救市效應下，A股周一延續上周的強勁走勢，上證指數30日開盤大漲3.47%，指數隨後續揚，並成功站上3,200點。

除指數勁揚，市場交易也十分熱絡。上海第一財經指出，10時05分，滬深兩市成交額就突破人民幣兆元大關，刷新陸股歷史交易額最快突破兆元的紀錄。

A股周一各類股全面走高，釀酒股漲幅逾7%。10時20分左右，貴州茅台成交額就超過人民幣百億元。另，生物製藥、房地產股漲幅也逾6%。

與此同時，廣州、深圳及上海30日晚宣布優化房地產市場政策。其中包括，廣州取消居民家庭在本市購買住房的各項限購政策；深圳取消商品住房和商務公寓轉讓限制；上海針對非本地戶籍家庭或單身人士；其中購買外環外住房所需繳納社會保險或個人所得稅的年限，由三年縮短至一年。相關消息均激勵地產股表現。

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