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陸9月製造業PMI回升至49.8 優於預期
大陸製造業活動持續處於收縮水平。大陸國家統計局公布，9月，製造業採購經理指數（PMI）回升至49.8，比上月升0.7個百分點，優於市場預期的49.4，但仍是連續五個月處收縮區間。
從企業規模看，大、中、小型企業PMI分別為50.6、49.2和48.5，比上月上升0.2、0.5和2.1個百分點。
從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數高於臨界點，新訂單指數、原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數均低於臨界點。
生產指數回升至51.2，比上月升1.4個百分點，升至臨界點以上，表明製造業企業生產活動有所加快。新訂單指數回升至49.9，比上月升1.0個百分點，表明製造業市場需求景氣度有所改善。
原材料庫存指數回升至47.7，比上月升0.1個百分點，表明製造業主要原材料庫存量降幅略有收窄。從業人員指數為48.2，比上月升0.1個百分點，表明製造業企業用工景氣度略有回升。
供應商配送時間指數為49.5，比上月下降0.1個百分點，表明製造業原材料供應商交貨時間繼續延長。
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