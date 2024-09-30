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陸股狂飆 券商周末「加班加點」忙搶錢

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
陸股近日狂飆，各券商都在加緊動員做部署，以搶先抓住行情做波業務。（路透）
陸股近日狂飆，各券商都在加緊動員做部署，以搶先抓住行情做波業務。（路透）

在多項利好政策推出並推動股市走高的背景下，大陸各券商都在加緊動員做部署，以搶先抓住行情做波業務。據財聯社報導，A股接連大漲，各券商員工字裡行間都流露著緊迫感，只要被問起，都說在加班。報導引述不具名的券商經紀分公司負責人說：「公司9月29日一大早緊急召開財富動員會，全員都行動起來了。」

有券商分支機構負責人透露：「這兩天各個分支機構都調動起來了，賺錢效應來了，都必須把握住。」一名財富端人士也說，公司周末在全天忙開戶。據他了解，很多券商都在組織精兵強將，抓住行情做波業務。

財聯社上周共採訪了約40家券商，過半稱公司營業部周末加班加點，甚至即將到來的「十一」連假也將正常上班。據報導，從業務條線來看，尤其是經紀財富、信用條線格外忙碌。

中國三大金融監管機構9月24日連袂舉行記者會，推出一攬子經濟刺激方案，包括降準、降息、降存量房貸利率等措施。連日來陸續有利多政策推出，A股隨之「高歌猛進」，一周內就收復今年全部跌幅。

據彭博社報導，在官方推出了超預期的全面刺激措施後，多家機構對陸股復甦持樂觀態度。某海外對沖基金人士也向上海第一財經表示，「現在外資客戶的情緒是ABC三個字—『All-in Buy China』（滿倉買入中國）。這種變化在過去一周非常明顯，對沖基金先湧入，長線資金可能後續也會不得不加倉。」

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