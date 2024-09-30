官方做多陸股周一開盤持續飆漲 上證漲幅逾3%

在官方大力作多下，周一陸股市開盤持續飆漲。據上海第一財經報導，上證指數開盤報3,194.72點，漲3.47%；深成指開盤報9,950.65點，漲4.58%；創業板指開盤報1,994.26點，漲5.77%。陸股逾5,200檔個股上漲，所有類股全面飄紅，證券、白酒、房地產類股漲幅居前。

大陸官方上周二突然宣布多項強力刺激經濟的措施，推動陸股強勁反彈，創下近16年來最大單周漲幅。其中，滬深300指數上周累計上漲14.9%，為2008年11月以來單周最大漲幅，香港恒生指數上周也大漲12.9%。

上海澎湃新聞整理大陸十家券商的觀點，多數券商認為，當前A股進入底部狀態，隨著「政策底」已確立，對政策的樂觀期待依然會推高陸股表現。

申萬宏源證券指出，「短期貨幣、財政、資本市場政策連續催化，政策預期全面扭轉，經濟樂觀預期也開始發酵，市場指數快速上台階。當市場演繹到了經濟樂觀預期發酵的階段，如果預期跑得太快，市場行情難免鈍化。但不管如何，節後（十一後）市場賺錢效應可能仍較強。」