聽新聞
0:00 / 0:00
官方做多陸股周一開盤持續飆漲 上證漲幅逾3%
在官方大力作多下，周一陸股市開盤持續飆漲。據上海第一財經報導，上證指數開盤報3,194.72點，漲3.47%；深成指開盤報9,950.65點，漲4.58%；創業板指開盤報1,994.26點，漲5.77%。陸股逾5,200檔個股上漲，所有類股全面飄紅，證券、白酒、房地產類股漲幅居前。
大陸官方上周二突然宣布多項強力刺激經濟的措施，推動陸股強勁反彈，創下近16年來最大單周漲幅。其中，滬深300指數上周累計上漲14.9%，為2008年11月以來單周最大漲幅，香港恒生指數上周也大漲12.9%。
上海澎湃新聞整理大陸十家券商的觀點，多數券商認為，當前A股進入底部狀態，隨著「政策底」已確立，對政策的樂觀期待依然會推高陸股表現。
申萬宏源證券指出，「短期貨幣、財政、資本市場政策連續催化，政策預期全面扭轉，經濟樂觀預期也開始發酵，市場指數快速上台階。當市場演繹到了經濟樂觀預期發酵的階段，如果預期跑得太快，市場行情難免鈍化。但不管如何，節後（十一後）市場賺錢效應可能仍較強。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言