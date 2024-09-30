配合北京挽救房市 廣州取消各項購房限令

中國廣東省廣州市政府今天起取消居民在市內購買住房的各項限購政策，以配合北京中央挽救房市的方針。

廣州市政府辦公廳昨晚向各區政府、各部門及各直屬機構公布，為深入貫徹黨中央、國務院決策部署，回應群眾關切，促進房地產市場平穩健康發展，市政府同意取消居民家庭在本市購買住房的各項限購政策。

公布表示，這項通知自9月30日起正式實施，原有政策與本通知不一致的，按本通知執行。

另據羊城晚報的報導，在廣州市政府調整限購政策之後，廣州市戶籍、非戶籍居民家庭和單身人士在全市範圍內購買住房的，不再審核購房資格，不再限制住房套數。