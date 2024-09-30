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兩岸微流行／陸與東協合作 聚焦新能源

聯合報／ 記者陳政錄
陸企在泰國烏汶府詩琳通水庫的浮體太陽能光電項目。（新華社）
陸企在泰國烏汶府詩琳通水庫的浮體太陽能光電項目。（新華社）

北京近年透過「一帶一路」倡議，與東協國家合作興建大型基建，包括印尼雅萬高鐵、寮國磨萬鐵路等，而據日前舉辦的第廿一屆中國—東協博覽會消息，新能源項目正成為大陸與東協國家基建合作重點。其中，中國能建集團近三年在東協累計簽約金額達三三八億美元，年增率達十七％。

中國能建集團為大陸央企，主要業務是在全球經營電力和能源規畫。近年該公司在東協參建新能源項目不斷增加，在此次中國—東協博覽會，就與寮國、馬來西亞簽訂三個國際項目，總金額人民幣七十九億元，涉及太陽能、綠氫和生質能發電。

既有合作包括新加坡裕廊島儲能項目，採大陸數位化儲能產品；泰國詩琳通大壩綜合浮體太陽能項目，投運後每年可減少二氧化碳排放四點七萬噸，及越南嘉萊規模三百兆瓦的風電工程，建成後預計年發電量九億度。

另一大陸央企華電集團也加快布局東南亞，在二○一四年投產東南亞首個水電項目「柬埔寨額勒賽下游水電站」後，該公司目前在東協累計運作中和建設中的工程有九個。

除了風電、太陽能，氫能方面，今年初大陸明陽氫能也與泰國IBCLNG簽署合作協議，聯手打造泰國首個商業綠氫計畫，陸企蘇氫制氫也參與越南的氫冶金項目。

東協秘書長高金洪稱，預計二○五○年，東協能源需求將增三至四倍，未來與大陸合作重點包括離岸風能、水力發電、電力互聯互通和綠色交通等。

東協 泰國 馬來西亞

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