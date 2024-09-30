陸股連漲 證券開戶暴增

大陸官方上周陸續釋放政策利多，低迷多時的陸股漲幅驚人，也導致大陸證券開戶數大增，還有不少投資人急著找回冰凍多年的證券帳號和密碼。

界面新聞指出，九月廿七日，滬深兩市交易額突破一點四兆元（人民幣，下同），較前一交易日增加近三千億元，連續三天交易額逾兆元。

股票市場熱度上升，券商恢復久違的繁忙。多位營業部經理反映，業務辦理和諮詢人數大增。有券商網金業務透露，新網路部門積極投入競爭，一些團隊成員工作至凌晨三點。還有券商業務增量三倍，「不少客戶急著找回帳號和密碼」。

多家券商出現開戶熱潮。國泰君安證券上海青浦分公司不僅單日開戶量達歷史峰值，日開戶量比前月均值增幅高出近三倍。德邦證券上周日均新開戶量較本月前三周增百分之五十，交易活躍用戶比上周日均值增百分之廿八。數據反映不僅新投資者增加，原「沉睡客戶」（久未交易客戶）也漸活躍。

財聯社報導，近日各券商開戶情況火熱，都以「倍數」顯現。截至廿七日晚間，開戶量呈二至四倍成長，其中以線上開戶為主。券商預料，由於十一長假休市七天，長假前最後交易日九月卅日，可能再創紀錄。