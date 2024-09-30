陸股熱證券開戶爆量 券商、中國結算加班辦理審核

北京當局上周二釋放政策利多，炒熱低迷多時的陸股，也導致大陸證券開戶數大增，不少投資人急著找回冰凍多年的證券帳號和密碼。由於新開戶投資人劇增，不只券商加班開戶，中國證券登記結算有限責任公司（簡稱中國結算）還為此在昨（29）日特別加班提供開戶相關服務。

界面新聞報導，多位營業部總經理反映，業務辦理和諮詢人數上升，同時，線上和電話諮詢量也大幅增加。有券商網金業務人士透露，新互聯網部門已積極投入競爭，一些團隊成員工作至凌晨3時，忙著開戶和新客轉化。聽說有的有券商增量達三倍，「有客戶開始急著找回帳號密碼了」；「交易熱情起來了」，員工處「戰鬥狀態」，確保客戶能夠順暢完成各項業務辦理。

過去一周，陸股投資人開戶「爆量」情況顯著。多家券商包括國泰君安、中金公司、中國銀河、華泰證券、華金證券、長江證券等皆出現新開戶大增的情形。

華泰證券上海黃陂南路營業部工作人員說，營業部這兩日業務諮詢量明顯增加，服務人員接到的主動諮詢量提升，以業務開通、交易委託、銀證轉帳、密碼找回類問題為主。同時，這幾天客戶轉入資金的金額和客戶數都有明顯增加，市場情緒有了變化。

國泰君安證券上海青浦分公司在本輪市場行情中不僅單日開戶量達分公司成立以來的歷史峰值，日開戶量比前一個月均值增幅高達近三倍。

德邦證券也提到，上周的日均新開戶數量相比本月的前三周增加50%，交易活躍用戶比上周的日均值增加28%，此數據反映出，不僅新投資者在增加，原有的「沉睡客戶」也逐漸活躍起來。同時，公司總資產相較上周增加近百億元。

大陸A股過度火熱導致上周五（27日）上海證券交易系統一度當機，上海證交所昨（29）日加班進行全網系統測試，主要驗證連續競價時段集中申報大量訂單時，競價平台業務處理平穩運行，以迎接今日十一長假前A股最後一個交易日，預估A股將震盪激烈、交易量持續擴大。

滬深兩市交易額在27日突破人民幣1.4兆元，較前一交易日大增近人民幣3,000億元。