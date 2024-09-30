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大陸官方補貼逾兩個小孩家庭 新一輪利多措施本周宣布

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
路透近期引述消息人士報導稱，大陸官方計畫發行特別國債約人民幣2兆元（約新台幣9兆元），作為新一輪財政刺激措施的一部分。（新華社）
路透近期引述消息人士報導稱，大陸官方計畫發行特別國債約人民幣2兆元（約新台幣9兆元），作為新一輪財政刺激措施的一部分。（新華社）

路透近期引述消息人士報導稱，大陸官方計畫發行特別國債約人民幣2兆元（約新台幣9兆元），作為新一輪財政刺激措施的一部分，其中1兆元（約新台幣4.5兆元）將用於增加消費品更新計畫和企業設備升級補貼，同時向有兩個或兩個以上孩子的家庭，提供每個孩子每月約人民幣800元（約新台幣3,600元）的補貼；另外1兆元將用於解決地方債。

在人行24日推出貨幣政策刺激經濟後，外界期待接下來的財政政策將登場。

路透報導，兩位消息人士表示，在大陸最高領導人的指示下，大陸財政部和其他幾個相關政府部門最近幾個星期一直在為振興經濟而制定財政刺激方案。而這些舉措預計最快本周公告。

大陸財政部最新報告顯示，上半年累計發行超長期特別國債人民幣2,500億元，有力保障「兩重」（支持重大戰略、重點領域安全保障能力的建設）項目落地實施；大陸發改委此前也宣布支持「兩新」（設備更新、消費品以舊換新）政策的人民幣3,000億元左右超長期特別國債資金也已全部下達。

值得注意的是，前述政策多放在消費品與企業設備轉型上，今次特別國債的用處可能會步入家戶，特別針對人口政策進行支持。

此前陸知名經濟學家任澤平發表《中國生育報告2024》曾建議，國家層面給有孩家庭每月直接發人民幣1,000-6,000元。

外界持續推測財政政策施力點，摩根史丹利中國首席經濟學家邢自強近期一份研報指出，預期未來幾個月還會推出對房地產和社會福利支出提供的財政支持；彭博此前也報導，大陸政府正考慮通過發行特別國債，向幾家國有大銀行注資高達人民幣1兆元的資本。

中泰國際首席經濟學家李迅雷近期重提「每年發行5兆特別國債，連續發行十年」的建議，其中2兆元用來置換地方隱性債務，3兆元用於民生。

粵開證券首席經濟學家羅志恒認為，增發國債可用於支持部分財政壓力較大的地方政府緩解流動性風險;給近年來畢業但尚未就業的大學畢業生、失業人員，以及城鄉中低收入人群發放部分補貼等。

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