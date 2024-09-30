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上海豪宅熱108戶一天賣光 每戶總價5億元買氣爆棚

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
大陸官方上周宣布調降房貸利率和自備款比率等重大利多後，引爆上海豪宅市場買氣。 中新社
大陸官方上周宣布調降房貸利率和自備款比率等重大利多後，引爆上海豪宅市場買氣。 中新社

大陸官方上周宣布調降房貸利率和自備款比率等重大利多後，引爆上海豪宅市場買氣，每戶總價近人民幣1.1億元（約合新台幣5億元）的上海豪宅「翠湖天地」六期108戶竟在27日開賣當日就銷售一空，總銷售額達人民幣119.79億元（約新台幣540億元），創中國大陸人民幣億元級豪宅「日光」（單日賣光）新紀錄。

每日經濟新聞報導，翠湖天地位於上海市黃浦區新天地區域，是瑞安集團在上海推出的高端住宅系列。翠湖天地六期開盤均價為每平米人民幣21萬元（約每坪新台幣312萬元），共推出108戶。其中，高層每戶面積約1,200至1,400平方公尺（約為363坪至423.5坪），中低層約435至470平方公尺。

上海豪宅熱銷概況 圖／經濟日報提供
上海豪宅熱銷概況 圖／經濟日報提供

從總價來看，翠湖天地六期最便宜一戶約人民幣7,571萬元，單價約每平米人民幣16.6萬元，最貴一戶約人民幣3.56億元，單價約每平方米人民幣28萬元。

翠湖天地六期打破上海乃至中國大陸房市多項紀錄，也是上海有史以來戶均總價最高的公寓項目。當日選房公告顯示，該項目於9月27日13時起按搖號排序結果分批次到場選房。翠湖天地六期叫號至120餘號出清。

除翠湖天地六期，同日，位於徐匯濱江的「中海領邸玖序」三期也開盤銷售，套均總價約人民幣1,500萬元至3,300萬元，同樣是當日售罄，該專案此前兩度開盤也都實現「日光」。

界面新聞表示，中海領邸玖序此次還創造出一小時清盤的成績，14時開盤選房，15時5分許，銷售發布「日光」捷報，178戶全數售罄。現場叫號到340號清盤，平均每戶房源成交時間僅20秒。

此前，中海領邸玖序6月28日首次開盤，232戶房源銷出人民幣66.38億元，首開售罄。8月29日，中海領邸玖序二期迎來開盤，120戶房源開盤32分鐘後清盤，實現銷售額31.6億元。此次，伴隨三期計畫實現日光，中海領邸玖序已累計銷售額約148億元。

具體來看，2024年來，上海已先後有12個豪宅項目開盤，幾乎次次「日光」。截至8月，上海的豪宅銷售戰績已近3,000套，這不僅遠超中國大陸其他三個一線城市，更是上海過去十年來未曾出現過的。

鏡鑑諮詢創始人張宏偉分析，核心城市政策的敏感度，以及需求支撐相對還是比較足的，每隔三至六個月出現一輪政策刺激，就會相應釋放一波成交量。

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