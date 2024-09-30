陸央行推動房貸利率重議 首購二購齊降0.5百分點

為帶動房市，中國人民銀行今晚宣布，將允許滿足一定條件的既存房貸重新約定利率的加點幅度，促進利率降低，預計平均降幅約0.5個百分點；而市場利率定價自律機制隨即倡議，各商業銀行應在10月31日前，對符合條件的既存房貸批量調整。

中國人民銀行並表示，為「適應房地產市場供求關係新變化」，在批量調整和常態化調整階段，均不再區分首套（首購）、二套房，引導首套、二套既存房貸利率降至「全國新發放房貸利率平均水平」附近，減輕房貸借款人利息負擔。但設有房貸利率政策下限，且區分首套、二套的城市則除外。

綜合中國媒體報導，中國人民銀行（中國央行）今晚公布一連串與房貸利率有關的通知，重點在於「完善商業性個人住房貸款利率定價機制」等方面。而由中國各銀行組成的「市場利率定價自律機制」，也隨即發布配合措施作呼應。

央行表示，對於利率加點幅度高於-30基點的既存房貸利率，將統一調整到不低於-30基點，且不低於所在城市目前執行的新發放房貸利率加點下限，使利率水準「靠近全國新發放房貸利率附近」，預計平均降幅為0.5個百分點左右。

「市場利率定價自律機制」隨即發表倡議，要求中國各主要商業銀行原則上應即日對外發布公告，且不晚於10月12日發布操作細則，及時回應客戶關切。各商業銀行原則上應在10月31日前，對符合條件的既存房貸開展批量調整。

中國央行同時針對「完善商業性個人住房貸款利率定價機制有關事宜」發布公告，其中包括：固定利率貸款借款人可與銀行協商，由銀行新發放浮動利率，以替換原有貸款，利率以最近1個月貸款市場報價利率為定價基準加點形成。

同時，自今年11月1日起，合約約定為浮動利率的房貸，借款人可與銀行協商約定「重定價週期」。在利率重定價日，定價基準調整為最近1個月貸款市場報價利率，並應在貸款合約中明確記載。