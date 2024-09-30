特斯拉上海出口整車 達100萬輛

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

根據特斯拉消息，在特斯拉上海超級工廠Model 3總裝車間（廠房）內，第100萬輛出口海外的中國大陸產特斯拉新能源汽車當日下線。同一天，這批Model 3從毗鄰的上海南港碼頭裝船發往英國，標誌著大陸產特斯拉車型出口累計超100萬輛。

中新社報導，特斯拉上海超級工廠是特斯拉全球重要出口中心和生產基地，產品遠銷歐洲、亞太等多個市場。特斯拉上海超級工廠也是特斯拉完全自主設計的整車超級工廠，將整車製造的衝壓、焊裝、塗裝、總裝四大工藝布局在同一屋頂下，實現每30多秒就能下一台整車的特斯拉速度，零部件本土化率超過95%。

與此同時，位於上海臨港的特斯拉上海儲能超級工廠正在加速建設。截至9月底，主體廠房建設進度已超60%，預計2025年一季度正式投產。該工廠規畫年產1萬台商用儲能電池Megapack，儲能規模近40GWh，供給全球市場。　　

據悉，2024年度「上海設計100+」發布會28日在滬舉行，特斯拉Model 3獲得2024年度「上海設計100+」TOP100榮譽稱號。

上海 特斯拉

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