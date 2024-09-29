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促經濟回升 陸人行：全力推進金融增量政策加快落地

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
人行貨幣政策委員會第3季例會指出，要全力推進金融增量政策舉措加快落地。路透
人行貨幣政策委員會第3季例會指出，要全力推進金融增量政策舉措加快落地。路透

人行貨幣政策委員會第3季例會指出，把實施擴大內需戰略與深化供給側結構性改革有機結合起來，增強宏觀政策協調配合，全力推進金融增量政策舉措加快落地，切實改善社會預期，增強經濟活力，鞏固和增強經濟回升向好的態勢。

人行行長潘功勝在24日宣布多項貨幣政策後，隨即25日在北京主持召開貨幣政策委員會2024年第3季（總第106次）例會。

對於大陸當前經濟情勢判斷，會中提及，大陸經濟仍面臨有效需求不足、社會預期偏弱等挑戰。要精準有效實施穩健的貨幣政策，更加著重做好逆周期調節，更好發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，著力擴大內需、提振信心，推動經濟持續回升向好。

會議認為，要加大貨幣政策調控力度，提高貨幣政策調控精準性。保持流動性合理充裕，引導信貸合理增長、均衡投放，保持社會融資規模、貨幣供應量同經濟增長和價格水平預期目標相匹配，促進物價保持在合理水平。

會議指出，要完善市場化利率形成和傳導機制，強化央行政策利率引導作用，發揮市場利率定價自律機制作用和存款利率市場化調整機制效能，推動企業融資和居民信貸成本穩中有降。充實貨幣政策工具箱，開展國債買賣，關注長期收益率的變化。暢通貨幣政策傳導機制，提高資金使用效率。

人民幣匯率上，會議指出，強化預期引導，增強匯率彈性，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，防止形成單邊一致性預期並自我強化，防範匯率超調風險。

會議提及，有效落實好存續的各類結構性貨幣政策工具，推動證券、基金、保險公司互換便利和股票回購增持再貸款等新設立工具落地生效，維護資本市場穩定。

會議指出，充分認識房地產市場供求關係的新變化、順應人民群眾對優質住房的新期待，著力推動已推出的金融政策措施落地見效，支持盤活存量閒置土地，降低存量房貸利率，促進房地產市場平穩健康發展。加大對「市場+保障」的住房供應體系的金融支持力度，推動加快構建房地產發展新模式。

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