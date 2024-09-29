大陸樓市春燕到？多家房企宣布漲價 業內人士：正迎來積極信號

在大陸房企銷量、售價都下跌趨勢下，自中共中央政治局會議日前釋出穩房市訊號後，部份房企公告調漲價格，保利推出「保價協議」，成都多家房企也官宣漲價，鄭州有樓盤也加入漲價行列。在近期中共政治局會議提及房市止跌回穩下，業內人士分析，漲價有助於促進商品房去化，穩定房價預期，傳遞行業發展信心。

河南本土房企河南卓凱置業發文稱，自30日24時起，對旗下常綠·金水宸苑項目在售房源售價上調2%（約每平方公尺漲人民幣300元）。

此前，大陸央企保利發展旗下多個城市項目公布「保價計劃」，如溫州保利的「保利·天珺」項目宣布，「若天珺項目同類房屋（僅住宅）在後期網簽銷售折扣低於買方現有折扣（較備案價），或有額外贈送物業費、車位、家裝包等任何形式的變相優惠，可無理由退房（房款利息不計）」。類似的承諾還在西安、四川、濟南、成都、廣東地區的保利部分項目中同步推進。

另據川觀新聞，成都房企包括中茅房產、成都嘉禾興西部金沙鷺島等均宣稱自10月1日起對公司所有在售項目的在售房源單價上調2%。

「基本可以看作是營銷手段，比如原來有6個點或者8個點優惠，現在優惠收回兩個點。」成都某房產研究機構人士表示，雖然在一系列政策刺激下，樓市有所回暖，但不能盲目樂觀。

而房企調漲房價的底氣或需搭配大陸官方釋出的政策利多，先是大陸金融管理三大機構在24日釋出對房市政策組合拳，包括引導銀行降低存量房貸利率、二套房貸款最低首付比例由當前的25%下調到15%與支持收購房企存量土地等。

緊接著，中共中央政治局26日召開會議，其中首提出要「促進房地產市場止跌回穩」，釋放出穩定房地產市場的強烈信號。

證券時報報導，業內人士分析指出，此次的漲價、保價策略一方面是為了刺激潛在買家盡快決策，另一方面也反映了開發商對於市場回暖的信心，但無論如何，房地產行業確實正迎來積極信號。

大陸統計局數據顯示，70大中城市一二手房價指數自2023年6月起，至今年8月，月增率持續下滑，已連續下降15個月。受到房價下跌，也影響民眾對於資產價格的信心與預期。