助脫輝達壟斷 陸互聯網投資基金入股GPU廠商瀚博半導體

由中央網信辦、財政部發起的中國互聯網投資基金近期入股GPU廠商瀚博半導體，該公司為高端GPU晶片提供商，值得注意的是，該公司在日前算力大會上表示，會積極參與嘗試建構國產GPU生態系以應對輝達壟斷的「芯合」計畫。國產GPU近期除了啟動IPO解決資金問題外，大陸官方資金也助力GPU晶片發展。

瀚博半導體成立於2018年12月，法定代表人為楊勤富。官網顯示，瀚博半導體是一家高端GPU晶片提供商，為人工智慧核心算力和圖形渲染、內容生成、AIGC提供全棧式晶片解決方案。

股東訊息方面，該公司現由VASTAI Holding Company、QIAN JUN、浙江阿里巴巴雲計算有限公司及上述新增股東等共同持股。近期則新增中國互聯網投資基金、中國人壽旗下國壽（深圳）科技創新私募股權投資基金合夥企業以及青島伊敦戰新產業投資基金合夥企業等為股東。此外，目前註冊資本由約人民幣4.7億增至約人民幣5.2億。

近期，在27日至29日舉行的2024年中國算力大會上，經濟觀察報報導，會上提及，大陸國內AI大模型通常在輝達的GPU硬體上運行，如果用戶想從輝達硬體遷移到其他國產GPU，需要面對代碼兼容性的問題。為解決前述難題，中國移動推出「芯合」工具，幫助用戶將基於輝達生態鏈編寫的代碼遷移到華為或其他國產硬體平台上，從而降低算力用戶的遷移成本。

瀚博半導體表示，算力國產化需要企業打破各自獨立的體系，共同構建一個生態，「芯合」是一個鼓舞人心的開始，公司會積極參與到該項目中。

綜觀大陸國產GPU發展現況，證券時報報導，北京社科院研究員王鵬認為處於快速發展與洗牌並存的階段：一方面，隨著AI大模型的需求激增，國產GPU市場迅速崛起，湧現出如摩爾線程、壁仞科技等一批具有創新能力的企業；另一方面，市場競爭日益激烈，部分初創企業由於資金鏈斷裂、技術瓶頸等問題陷入困境，甚至面臨裁員、訴訟等風險。

近期大陸國產GPU廠商好壞消息並存：包括燧原科技、壁仞科技陸續啟動IPO進程；而原本獲得矚目、曾獲得2024年度重慶市「獨角獸企業」稱號的象帝先則面臨裁員、資金斷流等壓力。