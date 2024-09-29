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「從ICU轉到KTV」陸股瀕死後暴漲 新開戶如潮水、老客戶卻持謹慎

中央社／ 台北29日電
陸股在中國官方釋出一連串利多下暴漲，不但被投資人形容為「從ICU（加護病房）轉到KTV」，中國券商更以「開戶如潮水」一詞形容這幾天新開戶數量暴增的景象。（美聯社）
陸股在中國官方釋出一連串利多下暴漲，不但被投資人形容為「從ICU（加護病房）轉到KTV」，中國券商更以「開戶如潮水」一詞形容這幾天新開戶數量暴增的景象。（美聯社）

陸股在中國官方釋出一連串利多下暴漲，不但被投資人形容為「從ICU（加護病房）轉到KTV」，中國券商更以「開戶如潮水」一詞形容這幾天新開戶數量暴增的景象。但另一方面，老客戶對陸股這波大漲卻持謹慎態度。

財聯社報導，上週陸股接連大漲且成交額突破人民幣1兆元（約新台幣4.5兆元），不但帶給中國散戶「見證歷史」的震撼感受，也讓券商從業人員感嘆冷熱有別。

報導指出，有中國券商人員表示，「前線（第一線）全部在忙碌中」，既有對交易異常的緊急處理，開戶業務量也同時暴增。

其中一名券商業務主管直指，這幾天他任職的券商「開戶如潮水，開不完，根本開不完」。但他同時表示，兩融（融資、融券）客戶上的不多，說明一些老客戶還是「偏謹慎態度」。

根據報導，綜合中國各大小券商反映，近日券商都出現開戶數大增、資金入場意願強烈的現象。其中，各券商開戶情況的「火熱程度」，都以「倍數顯現」。截至27日晚間，開戶數量呈現2至4倍的成長，其中以線上開戶為主。

平安證券表示，上週客戶開戶意願明顯增強，日均開戶數激增，線上開戶出現排隊現象，同時，沉睡客戶（久未買賣的客戶）自主活躍度，較9月稍早明顯增強，散戶及法人資金進場「意願強烈」。而從成交量看，客戶「交易情緒熱烈」。

國元證券透露，截至9月27日，公司新開戶數超過3000戶，日均新開戶數成長1倍多；日均交易量更超過300億元，成長40%以上；另一家華北券商則指出，27日整體開戶數是26日的3倍；還有券商則給出了2至2.5倍、甚至2至4倍的新開戶成長率。

由於開戶數及業務咨詢量同步大增，不少中國券商將線上服務時間直接延長為7天24小時，其中集中在開戶業務。券商預料，由於中國「十一」長假休市7天，使長假前唯一一個交易的9月30日，可能會再創紀錄。

但報導提到，這波漲勢過於兇猛，因此也有券商反覆提醒投資人相關交易風險，指在「這樣的市場環境」下，投資人在享受收益時要充分了解市場動態，結合自身風險承受能力和投資目標作合理配置，做好風險管理。

在中國網路上，特別是股市投資人平台及群組，陸股近日大漲行情連日來成為議論對象。其中，有人形容陸股有如一個人「從ICU直接轉到KTV」，不但從瀕死狀態復活，還能到KTV唱歌享樂，成為近日中國網路對陸股走勢的代表性形容詞。

不少中國投資人至今仍對陸股接連暴漲且滬指一舉突破3000點大關難以置信，直呼「為什麼等血流光了才輸液（輸血）」；但有更多人認為，陸股與各國股市相較有補漲效應，「總該輪到中國股市了吧」，因此開始探聽投資標的。

至於陸股後勢，有券商分析，日前中共中央政治局會議釋放的訊號強化了市場對政策的期待，追漲情緒升溫。接下來應重點關注「增量財政」等政策的落地規模，以及政策效應釋放期對需求的帶動作用。

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