狂買俄羅斯黃金！香港從俄進口黃金數量「翻了一番」 達205億元

俄烏戰爭至今已超過兩年時間，俄國經貿因此持續受西方國家制裁，然而，統計數據顯示，香港今年8月從俄羅斯進口的黃金數量卻出現「翻了一番」（增長一倍）的情形，達到6.5億美元（約合新台幣205億元）。

俄羅斯衛星通訊社29日報導，今年8月，香港從俄羅斯進口了8.4噸黃金，而一個月前為4.1噸。同時，進口金額也翻了一番，達到6.5億美元。據悉，這是三個月以來的最高採購量。此前，今年5月曾一度刷新記錄，當時香港進口的黃金達到10.1噸，價值7.5億美元。

報導再指，截至8月底，俄羅斯已成為香港第四大黃金供應國，占12%的分額。香港進口黃金最大的供應國傳統上是阿拉伯聯合大公國，達16億美元；第二名是日本，達10億美元；第三名是中國大陸，達7.71億美元。

另，俄新社7月曾表示，香港5月購買俄羅斯黃金的量比於4月增加近60倍，達到去年10月以來的最高值——7.5億美元。而去年香港全年積極購買俄羅斯黃金，但在12月因價格上漲，購買速度開始放緩。今年2月，香港沒有購買俄羅斯黃金，3月購買量增加至82.9萬美元，4月增至1,300萬美元。

然而，5月時，香港從俄羅斯進口的黃金激增至7.5億美元，這一數字為4月購買量的58倍。目前，只有在去年8月、9月和10月出現更大的採購量。

同時，截至5月底，俄羅斯重新回到香港黃金供應的第二位，占有15%的市場。最大供應國仍是阿拉伯聯合大公國，5月供應量為18億美元。第三位是中國大陸，供應量為6.21億美元。