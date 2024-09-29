快訊

中颱山陀兒暴風圈擴大 有機會放2天颱風假？氣象署回應了

木柵、深坑上百戶驚傳停電 台電指牠觸電、50分鐘內修復

畫面曝光...北市小貨車恍神「4車撞一團」 駕駛臉撞上方向盤流血

聽新聞
0:00 / 0:00

「這一次不同以往」激勵措施下陸股連連上漲 高盛：市場出現害怕錯過心理

中央社／ 台北29日電
中國官方推出經濟刺激措施，股市連日應聲大漲。國際投行高盛對陸股後市持樂觀看法，並稱中國市場已出現「害怕錯過」的心理。中新社資料照
中國官方推出經濟刺激措施，股市連日應聲大漲。國際投行高盛對陸股後市持樂觀看法，並稱中國市場已出現「害怕錯過」的心理。中新社資料照

中國官方推出經濟刺激措施，股市連日應聲大漲。國際投行高盛陸股後市持樂觀看法，並稱中國市場已出現「害怕錯過」的心理；但也有機構認為，只有通縮前景和房市發生根本變化，投資者才會投入新資金。

綜合華爾街日報等外媒報導，高盛全球市場部董事總經理魯布納（Scott Rubner）26日在給客戶的報告中表示，中國股市近日走勢強勁，美國大選結束後，中國股市應該會在11月和12月成為投資者的熱門交易對象。

魯布納表示，「我真的認為這一次對中國來說不同以往」。

魯布納表示，期待已久的中國股市復甦可能終於到來，投資者應該想要參與其中；中國市場已開始出現害怕錯過（FOMO）的心理，市場共識開始轉變，這波上漲可能不是逆市交易。

除了高盛，以王瀅（Laura Wang）為首的摩根士丹利（Morgan Stanley）策略師日前也發表報告說，從技術層面看，中國滬深300指數在短期內可能還有約10%的上漲空間，這一預測基於該行對中國再貸款計畫借款成本（2.25%）與滬深300指數當前股息率（2.46%）的分析。

也有機構持不同態度。銳聯財智（Rayliant Global Advisors）投資組合管理主管沃飛流（Phillip Wool）表示，刺激措施主要是向市場注入流動性，但目前情況是，僅靠更多流動性無法實現長期投資者希望看到的持續復甦；只要需求仍然如同以往一般疲軟，就沒人願意借貸，這樣的措施不會產生預期的效果。

思博瑞投資管理公司（Allspring Global Investments）投資組合經理Gary Tan認為，只有通貨緊縮前景和房市發生根本變化，投資者才會投入新資金。

客戶 指數 陸股 高盛

延伸閱讀

高盛重申看漲金價 調降Q4鐵礦砂價格預測

捕獲野生黃仁勳！化身美國海底撈店員 身穿招牌皮衣表演甩撈麵

《黑神話：悟空》爆紅 台廠也受惠！背後靠的是「最爛商業模式」？

賣肝工作要有限度 小摩美銀擬為投銀菜鳥設工時上限

相關新聞

深圳日童遇襲亡 廣東日企籲提高赴陸旅行警告等級

深圳日本人學校一名10歲男童本月18日遇襲不幸身亡，事發迄今大陸警方仍未通報44歲鍾姓疑兇犯案動機，引發當地日本人社會不...

「這一次不同以往」激勵措施下陸股連連上漲 高盛：市場出現害怕錯過心理

中國官方推出經濟刺激措施，股市連日應聲大漲。國際投行高盛對陸股後市持樂觀看法，並稱中國市場已出現「害怕錯過」的心理；但也...

上海證券交易所今系統全面測試 專家：此次測試動靜確實較大

上海證券交易所9月29日進行競價、綜業等平台相關業務測試，邀請全體市場參與人參加測試，主要驗證相關技術平台業務與技術調整...

北京當局大力做多 陸股開戶數爆增…中國結算今加班審核

北京當局上周二釋放政策利多，炒爆低迷多時的陸股，也導致大陸證券開戶數大增，還有不少投資人急著找回冰凍多年的帳券帳號和密碼...

中發指導施壓 籲企業少買NVIDIA晶片 院士批華為「壟斷又封閉」

北京為拓展其半導體產業並對抗美國制裁，正在加大對中國企業施壓的力度，要求這些公司購買華為等中國本地公司生產的人工智慧晶片...

重返炒股戰場 虧99%股民紛解約存單 投資小白「拿存款勇闖股市」

中國一周來井噴式打出刺激經濟系列政策「組合拳」，帶動股市狂飆、成交額創出歷史天量，背後一大功臣就是重返「戰場」的股民。如...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。