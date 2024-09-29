上海證券交易所今系統全面測試 專家：此次測試動靜確實較大

上海證券交易所9月29日進行競價、綜業等平台相關業務測試，邀請全體市場參與人參加測試，主要驗證相關技術平台業務與技術調整的準確性。上交所通知顯示，測試內容為測試模擬1個交易日的交易和清算，主要驗證連續競價時段集中申報大量訂單時，競價平台業務處理平穩運行等。

據《證券時報》報導，競價平台業務驗證測試場景為連續競價時段集中申報大量訂單場景驗證，將包括參照9月27日生產實際訂單規模，提前準備多個批次預埋競價平台訂單，緩存在櫃枱系統上，進行循環批量申報。

同時，參與人士需在9時30分、10時、10時35分三個時段，將提前預埋訂單集中發送至競價平台，進行申報。其他時點的批量申報由使用者根據預埋訂單規模和訂單申報情況自主選擇，循環批量集中申報，以觀察訂單申報狀態、執行報告接收與處理情況，是否符合預期。

此外，倘遇訂單嚴重積壓、執行報告接收緩慢情況，及時在測試群中報告，參與人士需關注測試群中提醒通知，做好訂單申報的控制和執行。

據了解，此次參測單位包括：交易所的技術公司、信息公司、相關核心機構和各市場參與人。股民一般是無法參加這類業務測試，股民的交易都是通過券商系統來進行的，券商替股民模擬下單就行。

中國商報指出，上交所於9月27日指出，當日開盤後，股票競價交易出現成交確認緩慢異常情況，並導致交易受到影響。經處置，股票競價交易於11時13分起逐步恢復。

消息稱，當日A股成交量暴漲，開盤後多家券商交易軟體出現故障，在10時10分後，上證綜合指數行情更出現一條水平直線。有券商指，股票委託單基本是盤中即時成交，只是回饋到投資者帳戶時間延遲。不同券商系統回應速度有先後，也是投資者收到確認資訊有先後原因。

實際上，在正常情況下，投資者下單後，交易系統會迅速確認成交並即時回饋資訊，但9月27日，滬市部分股票成交確認出現延遲，但延遲不會對第二個交易日開盤指數造成影響。

多位券商人士分析，這次測試的動靜確實比較大。上一次大型的測試，或許要追溯到滬深交易所對全面註冊制放開的測試。

至於此次測試之所以引起較大關注，主要原因有二。首先，測試可能是為了因應類似先前「爆單」所導致的系統故障情況，透過廣泛動員市場各主體參與，能夠更貼近實際情況，有效驗證系統的承壓能力。其次，當前股市情緒高漲，任何與市場相關的動態都備受矚目，自然無限放大此次測試影響力。