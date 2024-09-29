北京當局大力做多 陸股開戶數爆增…中國結算今加班審核

北京當局上周二釋放政策利多，炒爆低迷多時的陸股，也導致大陸證券開戶數大增，還有不少投資人急著找回冰凍多年的帳券帳號和密碼。由於新開戶投資人劇增，不只券商忙得不可開交，中國證券登記結算有限責任公司（簡稱「中國結算」）還為此於29日特別加班提供相關服務。

界面新聞指出，9月27日，滬深兩市交易額突破人民幣1.4兆元，較前一交易日增加近3,000億元，已連續三天交易額超兆。隨市場熱度上升，券商營業部也恢復久違的繁忙。

多位營業部總經理反映，業務辦理和諮詢人數上升，同時，線上和電話諮詢量也大幅增加。有券商網金業務人士透露，新互聯網部門已積極投入競爭，一些團隊成員昨晚工作至凌晨3時，忙著開戶和新客轉化。聽說有的有券商增量達三倍，「有客戶開始急著找回帳號密碼了」；「交易熱情起來了」，員工處「戰鬥狀態」狀態，確保客戶能夠順暢完成各項業務辦理。

過去一周，陸股投資人開戶「爆量」情況顯著。多家券商包括國泰君安、中金公司、中國銀河、華泰證券、華金證券、長江證券等皆出現新開戶兇猛的情形。

華泰證券上海黃陂南路營業部工作人員說，營業部這兩日業務諮詢量明顯增加，服務人員接到的主動諮詢量提升，以業務開通、交易委託、銀證轉帳、密碼找回類問題為主。同時，這幾天客戶轉入資金的金額和客戶數都有明顯增加，市場情緒有了變化。

國泰君安證券上海青浦分公司在本輪市場行情中不僅單日開戶量達分公司成立以來的歷史峰值，日開戶量比前一個月均值增幅高達近3倍。

德邦證券也提到，上周日均新開戶數量相比本月的前三周增加50%，交易活躍用戶比上周日均值增加28%，此數據反映出，不僅新投資者在增加，原有的「沉睡客戶」也逐漸活躍起來。同時，公司總資產相較上周增加近百億元。

此外，證券時報旗下新媒體《券商中國》則提到，受市場行情影響，近期券商開戶量成長較快，中國結算考慮到券商開戶審核壓力較大，9月29日暫時開放，提供生產服務環境。

據悉，在正常情況下，中國結算的工作時間與交易所開市時間一致，周末一般不展開業務。同時，券商也計畫今日同步安排網路開戶審核，由於周末銀行環境無法提供生產服務，券商只要求今日進行網路開戶審核。

另，針對目前市場環境，中金公司建議短期內關注非銀行金融及房地產相關產業鏈，中期則偏向中小市值及成長風格股票。開源證券則看好網路券商、併購活動及財富管理業務的發展前景，同時指保險和多元金融部門存在投資機會。