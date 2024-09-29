深圳日童遇襲亡 廣東日企籲提高赴陸旅行警告等級

深圳日本人學校一名10歲男童本月18日遇襲不幸身亡，事發迄今大陸警方仍未通報44歲鍾姓疑兇犯案動機，引發當地日本人社會不安。日本駐廣州總領事館27日舉辦面向企業的說明會，與會的日本企業紛紛呼籲「應提高赴華旅行的警告等級」，目前仍在大陸生活的日本人正提高警惕感。

據共同社報導，上述由日本駐廣州總領事館舉辦的說明會，有來自約100家公司的250人參加，會議時間近兩個小時，並設在市內的線下會場以及線上會場。

針對日本外務省將各國分為四級別的「出境危險提醒」中不包含中國大陸，與會者指「應進行調整」、「應（向在陸日僑）發出警告」等。

營運深圳日本人學校的「深圳日本商工會」會長內田昌宏稱，許多企業提供家屬臨時回國費用補貼或聽取回國意向，他們「對未來感到不安」。

報導指出，遇襲身亡的日本男童所就讀的深圳日本人學校繼續採取網課形式，目前正在協調於10月大陸「十一」長假結束後，全校學生可恢復坐汽車上學。然而，現階段要務仍是確保恢復實體授課時，學生上下學安全無虞的問題。

至於廣州的日本人學校則決定，10月8日起，13條線路的校車將全部配備1名保全跟車。該校沒有步行上下學的學生，很多都乘坐校車。學校理事會（廣州日本商工會為主體）暫定負擔相關費用至明年3月底，約需人民幣34萬元至39萬元。

法廣網曾指出，日本外務省於下年度的預算申請中列入3.5億日元作為在陸校車的警備費，並研究加強相關體制，以確保兒童安全。外務省相關人士對治安惡化的危機感漸增，表示「必須加緊推出對策」。

此前，針對男童遇襲案，日本外長上川陽子上周於聯合國大會期間與大陸外長王毅進行會談，並要求中國大陸對事件給予明確說明，查明嫌犯動機並作出嚴懲。

對此，王毅則表示將依法調查處理案件，並呼籲日本「冷靜理性看待」，避免此一事件政治化和擴大化。