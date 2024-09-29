陸發改委：民營經濟是我們自己人

大陸過去一周來頻頻推出新政救經濟，大陸發改委主任鄭柵潔廿七日邀集多家民營企業負責人信心喊話。他說，提振民營企業的信心，是當前大陸經濟政策的重點，並再度表示「民營經濟是我們自己人」，允諾「全力幫助企業渡過難關」，促進民營經濟發展壯大。

大陸發改委官網消息，鄭柵潔廿七日上午主持召開座談會，與雅戈爾、美團、中天科技、東軟集團、寶豐能源等民營企業負責人座談，「聽取民營企業經營發展的真實情況、面臨的困難和對經濟形勢的意見建議」，並對企業家們的意見建議逐一回應。

鄭柵潔表示，發改委將用好「常態化溝通交流機制」，以點帶面、標本兼治，「實實在在解決企業反映的問題訴求，促進民營經濟發展壯大」。

二○一八年底中共總書記習近平在民營企業座談會上就指「民營經濟是我國經濟制度內在要素，民營企業和民營企業家是我們自己人」。今年中共廿屆三中全會對民營經濟也有諸多措施，包含「制定促進民營經濟法」等。

大陸政府去年公布「關於促進民營經濟發展壯大的意見」，並在發改委下新設立「民營經濟發展局」，試圖積極提振民營經濟人士信心。

另，就近期一連串經濟新政，北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫昨天在「二○二四清華五道口首席經濟學家論壇」上也看好未來前景。他說，近期中國三大金融管理部門出台的政策和中共中央政治局會議提出的一系列措施，使市場信心明顯恢復，在股票市場上表現得非常明顯。

中新社報導，林毅夫指出，中國發展新質生產力有很多機會。對於人工智能、大數據、生命科技等第四次工業革命的新興產業而言，中國與發達國家站在同一條起跑線上，且較之其他國家有三大優勢：一是人才優勢，二是超大規模國內市場，三是有最完整的製造業生態。

他說，發展是解決一切問題的基礎和關鍵。從短期看，中國有足夠大政策空間來克服問題；從長期看，中國發展新質生產力，不管在新興產業還是傳統產業上都存在許多優勢。在有效市場、有為政府的共同作用下，把這些優勢發揮出來，中國經濟一定能繼續維持中高速增長。