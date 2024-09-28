上交所「爆單」當機後 29日全網測試

大陸27日宣布降準0.5個百分點（2碼），使得當日A股持續大漲，上海證券交易所還因為爆單，系統一度出現當機。上交所28日發布，於29日開展競價、綜業等平台相關業務測試，並邀請全體市場參與人參加測試，主要驗證相關技術平台業務與技術調整的準確性。也就是全體股民可以進行模擬盤買賣股票。

券商中國報導，根據上交所的通知，測試內容包括「驗證連續競價時段集中申報大量訂單時，競價平台業務處理平穩運行」等。

上交所要求券商以27日閉市後數據為基礎，根據競價、綜業等其它平台業務規則和測試方案，準備股票、基金、大宗交易、ETF 申贖等各類訂單數據，以確保可以完成測試。

具體來看，包括參照27日生產實際的訂單規模，提前準備多個批次的預埋競價平台訂單，緩存在櫃檯系統上，進行封閉批量申報。需要在9:30、10:00、10:35三個時點，將提前預埋的訂單集中發送至競價平臺，進行申報。

27日A股成交量暴漲，當天開盤後，多家券商交易軟體出現故障。當天10時10分後，上證指數行情更是畫出一條水準直線。

當日晚間，上交所在官網公告稱， 27日上交所股票競價交易出現成交確認緩慢的異常情況，並導致交易受到影響。經處置，股票競價交易於11點13分起逐步恢復。對於該異常情況的發生，上交所深表歉意。