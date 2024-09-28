快訊

訊問逾4小時 李文宗、朱亞虎涉京華城案行收賄羈押禁見

曹永和故居拆一半還謝台大？住戶怒揭說謊「我在屋內把屋頂切一半」

幾分鐘內轟逾80枚炸彈…以方證實追蹤首領數月 曝真主黨可能接班人

聽新聞
0:00 / 0:00

上交所「爆單」當機後 29日全網測試

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
上交所28日發布，於29日開展競價、綜業等平台相關業務測試，並邀請全體市場參與人參加測試，主要驗證相關技術平台業務與技術調整的準確性。。圖為上海證券交易所外觀。記者林宸誼／攝影
上交所28日發布，於29日開展競價、綜業等平台相關業務測試，並邀請全體市場參與人參加測試，主要驗證相關技術平台業務與技術調整的準確性。。圖為上海證券交易所外觀。記者林宸誼／攝影

大陸27日宣布降準0.5個百分點（2碼），使得當日A股持續大漲，上海證券交易所還因為爆單，系統一度出現當機。上交所28日發布，於29日開展競價、綜業等平台相關業務測試，並邀請全體市場參與人參加測試，主要驗證相關技術平台業務與技術調整的準確性。也就是全體股民可以進行模擬盤買賣股票。

券商中國報導，根據上交所的通知，測試內容包括「驗證連續競價時段集中申報大量訂單時，競價平台業務處理平穩運行」等。

上交所要求券商以27日閉市後數據為基礎，根據競價、綜業等其它平台業務規則和測試方案，準備股票、基金、大宗交易、ETF 申贖等各類訂單數據，以確保可以完成測試。

具體來看，包括參照27日生產實際的訂單規模，提前準備多個批次的預埋競價平台訂單，緩存在櫃檯系統上，進行封閉批量申報。需要在9:30、10:00、10:35三個時點，將提前預埋的訂單集中發送至競價平臺，進行申報。

27日A股成交量暴漲，當天開盤後，多家券商交易軟體出現故障。當天10時10分後，上證指數行情更是畫出一條水準直線。

當日晚間，上交所在官網公告稱， 27日上交所股票競價交易出現成交確認緩慢的異常情況，並導致交易受到影響。經處置，股票競價交易於11點13分起逐步恢復。對於該異常情況的發生，上交所深表歉意。

券商 指數 櫃檯

延伸閱讀

攻擊還沒完？以軍聲稱擊斃真主黨領袖 參謀長放話：這不是最後一招

影／女駕駛差點滅頂！福斯記者中斷連線 涉水救人畫面曝光

人行調降存準率2碼 中「雙降」落地 學者：經濟春天來了

人行啟動降準降息 穩經濟政策加快落地…市場強心針

相關新聞

只能當第二？華為遭批「壟斷又封閉」 大陸科學家痛斥：贏不了美國

儘管美國在2019年把華為列入貿易黑名單，但華為仍持續突圍，讓外界驚艷。不過中國科學院計算技術研究所所長、中國工程院院士...

陸金融三巨頭救經濟 專家：人民幣匯率轉向雙向波動狀態

2024清華五道口首席經濟學家論壇28日舉行，多位經濟學家提出對當前大陸經濟的觀察及建議。中銀證券全球首席經濟學家管濤預...

上交所「爆單」當機後 29日全網測試

大陸27日宣布降準0.5個百分點（2碼），使得當日A股持續大漲，上海證券交易所還因為爆單，系統一度出現當機。上交所28日...

與收購及合併有關？大潤發母公司高鑫零售短暫停牌

大潤發在香港上市的控股公司高鑫零售，27日上午9時半突然以執行董事兼CEO沈輝名義發出公告，表示停牌交易高鑫零售在港交所...

大陸央行前官員呼籲 調降個人所得稅刺激消費

中國本週祭出降準降息等一連串刺激經濟措施後，中國央行前官員盛松成今天呼籲調降中低收入戶的個人所得稅稅率，並將個所稅的起徵...

難扭轉頹勢？官方釋利多陸股飆創紀錄 分析師：製造業面臨嚴峻挑戰

中國股市在官方近日推出一系列強刺激政策下罕見回升，但經濟層面數據依然持續疲軟；分析認為，中國製造業要想走出收縮狀態面臨嚴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。