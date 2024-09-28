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與收購及合併有關？大潤發母公司高鑫零售短暫停牌

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
受到電商購物衝擊，大陸線下實體大賣場近年迎來轉型，不然就得倒閉，大潤發仍在轉型掙扎中。圖為購物者離開知名連鎖超市大潤發。美聯社
受到電商購物衝擊，大陸線下實體大賣場近年迎來轉型，不然就得倒閉，大潤發仍在轉型掙扎中。圖為購物者離開知名連鎖超市大潤發。美聯社

大潤發在香港上市的控股公司高鑫零售，27日上午9時半突然以執行董事兼CEO沈輝名義發出公告，表示停牌交易高鑫零售在港交所的股票，以待根據公司收購及合併守則發出載有本公司內幕消息之公告。高鑫零售停牌前跌2.2%，報港幣1.8元。

中國網財經報導，高鑫零售是阿里巴巴旗下的大陸零售經營商公司，以「大潤發」品牌在大陸經營連鎖超級市場業務，先前受名創優品豪斥人民幣69億元收購永輝超市消息刺激，本月股價大漲近28%。

今年以來，高鑫零售多次傳出出售消息。3月高鑫零售宣布原CEO林小海辭任，調回阿里巴巴集團另有任用。

2024財年（2023年4月至2024年3月），高鑫零售營收為人民幣725.67億元，年減13.3%；全年虧損人民幣16.05億元，前一年同期為獲利人民幣1.09億元，由盈轉虧，這也是高鑫零售2011年上市以來最大規模的虧損。

在業績說明會上，高鑫零售管理層表示，公司仍在調整過程中，但不會一步到位。 此外，2024財年，高鑫零售關閉了20家大賣場，其中4家位於華東的門店將被改造成會員店。目前，兩家會員店已開業，剩餘兩家尚未開業。其餘16家關閉門店分布於華東、華北、東北、華南、華中及華西地區。

大陸商業自媒體「零售商業財經」報導，市場傳出，高瓴資本可能是潛在收購者，由於高瓴一直都有在二級（次級）公開市場建倉的慣例，標的集中在醫藥、家電行業。

像是總能給外界製造意外新聞的格力電器，就是高瓴在A股投資的標的之一。零售連鎖行業，高瓴最為成功的投資案例當屬百麗鞋業。而高瓴也是2017年阿里巴巴入股大潤發之前，大潤發占股約5%左右的股東。

阿里巴巴集團、歐尚零售、潤泰集團曾於2017 年宣布達成新零售戰略合作，阿里巴巴集團以28.8億美元（新台幣919億元）投資高鑫零售，透過潤泰集團購買股權，而阿里巴巴、歐尚零售也增加高鑫持股，完成交易後，歐尚零售、阿里巴巴及潤泰最終持有高鑫零售股份分別為36.18%、36.16%、4.67%。

阿里巴巴於2020年宣布，將透過淘寶中國投資36.2億美元（新台幣1,156億元），收購在大陸以「歐尚」及「大潤發」經營大賣場的高鑫零售約51%股權，加上阿里巴巴3年前買進的持股，累計阿里巴巴持有高鑫約72%的股權，穩居第一大股東。

2020年開始，阿里巴巴將高鑫零售財務併表到阿里財報，隸屬於阿里直營業務部分。阿里也派駐了包括CEO林小海在內的多名業務人員入駐接管高鑫零售主要業務資產的大潤發。

高鑫零售曾是大陸規模最大及發展最快的大賣場營運商，以歐尚、大潤發兩大品牌在29個省市自治區運營446家大賣場。2016年營收超過人民幣1,000億元，市占多年保持大陸零售行業第一。

大潤發在香港上市的控股公司高鑫零售，27日上午9時半突然以執行董事兼CEO沈輝名義發出公告，表示停牌交易高鑫零售在港交所的股票，以待根據公司收購及合併守則發出載有本公司內幕消息之公告。公告截圖
大潤發在香港上市的控股公司高鑫零售，27日上午9時半突然以執行董事兼CEO沈輝名義發出公告，表示停牌交易高鑫零售在港交所的股票，以待根據公司收購及合併守則發出載有本公司內幕消息之公告。公告截圖

人民幣 賣場 阿里巴巴集團

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