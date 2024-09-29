陸車企攻電動SUV 槓特斯拉…定位、定價與Model Y接近

2023年全球冠軍車型特斯拉純電動中型休旅車（SUV）Model Y，正在大陸市場面臨一場圍剿。近一周以來，已經有五家大陸車企推出定位、定價和特斯拉Model Y接近的產品，試圖搶奪人民幣20至30萬元（新台幣90萬元到135萬元）級別純電SUV市占。

界面新聞報導，長安汽車旗下新能源子品牌阿維塔科技，26日推出品牌最便宜車型阿維塔07，六個版本車型售價人民幣21.99至28.99萬元（新台幣99萬元到130萬元）。這是過去一周的大陸車市裡，第五款對標特斯拉Model Y的大陸國產車型。

大陸近一年純電SUV銷量榜單

這五款車型各有側重。最先上市是新勢力車企之一的蔚來，旗下樂道L60強調空間和獨有的換電能力；華為參與產品定義的智界R7；還有吉利旗下極氪7X、上汽智己LS6等傳統車企的新能源汽車產品。

加上先前已經上市的小鵬G6、比亞迪宋等，特斯拉的銷量主力車款Model Y正呈現出被大陸車企「圍攻」的態勢。

按照三年的常規造車時間計算，這一批大陸國產「Model Y」誕生時間均在2021年前後。

彼時Model Y大陸國產版上市，不到10小時拿下10萬張訂單，相當於「蔚小理」三家造車新勢力2020年銷量之和。

在暢銷三年之後，今年1至8月Model Y在大陸境內銷量仍達到28.94萬輛，月均銷量高達3.62萬輛。

第一財經日報報導，蔚來高級副總裁、樂道汽車總裁艾鐵成認為，Model Y發布於2019年，有著很強的先發優勢，在當時也具備技術的領先性，空間、能耗的表現不錯，但五年以來，Model Y並未進行大改款或換代，產品力上已難以和大陸品牌產品相抗衡。

華為常務董事、終端BG董事長、智慧汽車解決方案BU董事長余承東，在智界R7發布會上直言：「特斯拉Model Y是純電SUV市場中銷量非常好的產品，也非常優秀，智界R7的目標就是要比Model Y還優秀，並以超越特斯拉Model X的規格跨級競爭Model Y。」

極氪智慧科技CEO安聰慧也指出，造一輛比Model Y更Model Y的車，並不費力，大陸車企有這個工程能力和成本優勢。

但有多位新能源車企從業人員認為，現在並不能斷定大陸車企的圍攻，就一定能夠擊垮Model Y。尤其特斯拉在大陸用戶中，仍具備較強的品牌光環，FSD自動駕駛、Robotaxi、Space X火箭等仍在繼續加強特斯拉在用戶群體中的品牌光環。

其次，在監管審批通過的情況下，特斯拉將在明年第1季引進FSD，將進一步增強特斯拉產品的智慧化競爭力。