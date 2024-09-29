三折機吸睛 大陸多家品牌搶進

華為發布首款三折手機Mate XT受到廣泛關注，對當前折疊手機市場低滲透率有很強的提升作用，在華為的帶領下，其他大陸手機品牌也在加速布局這一領域。

傳音旗下品牌Tecno已發布其三折概念手機Phantom Ultimate 2。另一方面，三星早在2021年就初步展示了其三折方案的構想；榮耀在技術層面也已具備推出三折手機的能力。而小米的三折手機專利日前也遭到曝光。

傳音旗下品牌Tecno於8月29日發布三折概念機，在折疊狀態下的厚度可縮減至11公釐，配備一塊6.48英吋主顯示螢幕，完全展開後的內部顯示螢幕可擴展至10英吋；榮耀執行長趙明此前表示，榮耀在三折疊的相關技術已經具備量產商用條件，會根據消費者需求來確定商業化的時間節點，並指三折疊不是技術問題，而是商業選擇的問題。

近日，小米公司獲得一項「手機及其主體」外觀設計專利，展示小米三折手機設計。科技媒體報導，小米首款三折手機代號為「 朱雀 」，將於2025年推出。這款手機很特別，因為它採用三折設計，這意味著它可以折疊成三部分。此外，這款手機沒有任何按鈕，是小米首款無按鈕智慧手機。

也有公司表示暫不會推進相關計畫。OPPO中國區總裁劉波26日在一場溝通會上表示，在三折手機技術方面有預研，但暫時不去做，「我們目前的原點用戶還沒這個需求。從個人角度來說，感覺需求不是很強烈。」

從折疊手機滲透率來看，國際數據公司（IDC）中國研究經理郭天翔指出，大陸智慧手機市場全年為2.8億支，折疊手機的出貨量一年約一千萬支，以一個已發展五年的品類來說，滲透率依然很低。業內則普遍認為，需要一款有足夠話題度的產品引發消費者「熱捧」。

市場研究機構CINNO Research數據指出，2024年上半年大陸市場折疊手機累計銷量達498萬支，年增121％，滲透率為3.6%，華為三折機對當前折疊機市場低滲透率能帶來強力提升作用。