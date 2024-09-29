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阿里攜京東 拚消費復甦

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
阿里巴巴集團和京東集團將在物流和支付上合作。（路透）
阿里巴巴集團和京東集團將在物流和支付上合作。（路透）

大陸兩大電商巨頭阿里巴巴和京東將在物流和支付上合作。花旗銀行發布報告指出，此次合作可能意味領先的網路公司正在攜手，共同引領消費復甦。

阿里巴巴集團旗下的電商平台「淘寶天貓」即將正式接入京東集團旗下的物流集團「京東物流」，預計10月中上線，此後淘天商家在系統中選擇商品寄送方式時，將新增京東物流的選項。

京東則正式接入螞蟻金融服務集團旗下的支付系統「支付寶」，預計在雙11前夕推出。目前消費者在京東下單，預設的支付方式排序依序為京東支付、雲端閃付、微信支付等。

另外，從9月27日起，消費者在淘寶購物時，可以使用騰訊集團旗下的「微信支付」。淘天集團發言人表示，淘寶天貓始終秉持開放的合作理念，積極探索與各平台之間的互通合作。淘寶主要的支付服務方支付寶則回應，開放、協作、創新、共享是互聯網的基本精神，也是行業發展的大勢所趨。

針對阿里巴巴和京東的合作，花旗發布研究報告稱，阿里巴巴與京東物流兩家競爭對手的合作，可能表明他們將重點改善買家和賣家的體驗，以加強合作夥伴和利害關係人之間各自的品牌認知度，並成為更具包容性的行業參與者。

花旗認為，此次合作可能意味領先的互聯網公司正在攜手合作，共同引領消費復甦，以及改善商戶的多店經營協同，以助其降低經營成本，提高商戶利潤。這或許也預示著各大平台在保持良性和必要競爭的同時，也會優先考慮使用者和商家的體驗，避免過度、非理性的競爭。

淘寶 物流 電商

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