只能當第二？華為遭批「壟斷又封閉」 大陸科學家痛斥：贏不了美國

儘管美國在2019年把華為列入貿易黑名單，但華為仍持續突圍，讓外界驚艷。不過中國科學院計算技術研究所所長、中國工程院院士孫凝暉卻痛批華為商業模式極富「壟斷又封閉」，無助於大陸對抗西方國家的圍堵。

南華早報報導，大陸社交平台bilibili上近日傳出一段孫凝暉的公開發言，內容是來自今年5月的一次演講，不知為何時隔4個月突然在網路上發酵。

孫凝暉在中國科學院的一場報告中，狠批華為的商業模式既壟斷又封閉，「華為就是搞封閉、搞壟斷，最好你們都別幹，貢獻給我就行了。你們都用我的晶片、都把技術給我，然後搞一個端到端，從這個製造到指令到軟體到大模型，到這個應用，反正全都是我，AI智能計算中心到算力網全都是我，所以我想我們用這種中式的封閉、中式的壟斷去對抗西式的封閉、西式的壟斷，肯定是打不贏！」

孫凝暉指出，華為「當老二肯定沒問題」，也理解為了管理龐大的企業，把資源、利益集中在一個企業裡管理確實更有效率，但他認為必須要有另一個更為開放的經營模式。

為了改善「壟斷」，孫凝暉直言，應要進行生產關係的改革，他直批，華為雖然已成為大陸科技行業的龍頭，但在技術發展上還是輸給美國。

報導指出，一位業界專家也同意孫凝暉的觀點，認為僅由一家公司佔據主導地位，並不能建立一個健康的生產鏈。這名業界人士以南韓科技龍頭「三星」為例，表示南韓的技術實力之所以受到阻礙，就是因為三星用「鐵拳」統治市場，再加上華為在爭奪政府訂單時比其他企業受到優惠待遇，如果不加以控制，就會抑制業內競爭。

不過，也有人不贊同孫凝暉的說法，認為現況並不如孫凝暉描述的那麼嚴重，因為大陸目前將重點擺在「為最嚴重的技術瓶頸進行創新」，但要達到這點，就需要少數有財力又能匯整資源的科技大公司。「一旦取得關鍵突破，再把焦點轉向討論華為的壟斷商業模式也不遲。」