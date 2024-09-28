大陸央行前官員呼籲 調降個人所得稅刺激消費

中國本週祭出降準降息等一連串刺激經濟措施後，中國央行前官員盛松成今天呼籲調降中低收入戶的個人所得稅稅率，並將個所稅的起徵點由人民幣5000元調高至8000元，以促進消費與經濟成長。

綜合金融界、新華財經報導，清華五道口首席經濟學家論壇28日在北京登場，中歐國際工商學院教授、中國人民銀行（央行）調查統計司前司長盛松成發表演講時，作出以上呼籲。

盛松成指出，目前中國經濟運行的主要矛盾是消費需求偏弱，表現在商品和服務消費均走弱，產能利用率下降。如果消費需求持續低迷，企業投資也會受到抑制。他期待下一步有更加積極的財政政策推出。

盛松成針對當前個人所得稅制度提出具體的改革建議，希望減輕中低收入族群的稅收負擔，促進消費和經濟增長。

他首先建議，提高個所稅起徵點由每月人民幣5000元（下同，約新台幣2萬2500元）提高至每月8000元，這一調整每年將減少稅收約300億元，僅占中國2023年稅收總額的0.17%。

盛松成強調，這一舉措對財政影響有限，但能夠實實在在增加低收入族群的可支配收入，對刺激消費具有積極意義。

盛松成還建議調降中低收入族群的稅率。他提出，年收入在10萬至35萬元之間的個所稅稅率應降低5個百分點。目前，年收入10萬至20萬和20萬至35萬的稅率分別為10%和20%，他建議分別調降至5%和15%。據測算，這一政策每年將減少稅收不超過1000億元。

盛松成說，與中國特別國債1兆元的發行規模相比，這不到1000億元的稅收減免是實實在在惠及民生的，將有效提升中低收入族群的收入水準，而他們正是消費的主力軍。

目前中國個人所得稅的起徵點是每月5000元，但是扣除五險二金和個所稅專項附加抵扣後，稅前每月工資大約在9000元左右，才會實際繳納個所稅。

中國官方並未發布每年有多少人繳納個所稅，業界預估約1億人，占就業人口比重不到13%，占中國大陸人口不到8%。