快訊

中職／無緣150勝…潘威倫最終戰6.2局失4分 28018觀眾鼓掌致敬

桃園某國中男學生遭女師當眾「逼脫褲、碰大腿」 校方澄清原委調查中

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸央行前官員呼籲 調降個人所得稅刺激消費

中央社／ 台北28日電
中國大陸本週祭出降準降息等一連串刺激經濟措施後，大陸央行前官員盛松成今天呼籲調降中低收入戶的個人所得稅稅率。圖／中新社
中國大陸本週祭出降準降息等一連串刺激經濟措施後，大陸央行前官員盛松成今天呼籲調降中低收入戶的個人所得稅稅率。圖／中新社

中國本週祭出降準降息等一連串刺激經濟措施後，中國央行前官員盛松成今天呼籲調降中低收入戶的個人所得稅稅率，並將個所稅的起徵點由人民幣5000元調高至8000元，以促進消費與經濟成長。

綜合金融界、新華財經報導，清華五道口首席經濟學家論壇28日在北京登場，中歐國際工商學院教授、中國人民銀行（央行）調查統計司前司長盛松成發表演講時，作出以上呼籲。

盛松成指出，目前中國經濟運行的主要矛盾是消費需求偏弱，表現在商品和服務消費均走弱，產能利用率下降。如果消費需求持續低迷，企業投資也會受到抑制。他期待下一步有更加積極的財政政策推出。

盛松成針對當前個人所得稅制度提出具體的改革建議，希望減輕中低收入族群的稅收負擔，促進消費和經濟增長。

他首先建議，提高個所稅起徵點由每月人民幣5000元（下同，約新台幣2萬2500元）提高至每月8000元，這一調整每年將減少稅收約300億元，僅占中國2023年稅收總額的0.17%。

盛松成強調，這一舉措對財政影響有限，但能夠實實在在增加低收入族群的可支配收入，對刺激消費具有積極意義。

盛松成還建議調降中低收入族群的稅率。他提出，年收入在10萬至35萬元之間的個所稅稅率應降低5個百分點。目前，年收入10萬至20萬和20萬至35萬的稅率分別為10%和20%，他建議分別調降至5%和15%。據測算，這一政策每年將減少稅收不超過1000億元。

盛松成說，與中國特別國債1兆元的發行規模相比，這不到1000億元的稅收減免是實實在在惠及民生的，將有效提升中低收入族群的收入水準，而他們正是消費的主力軍。

目前中國個人所得稅的起徵點是每月5000元，但是扣除五險二金和個所稅專項附加抵扣後，稅前每月工資大約在9000元左右，才會實際繳納個所稅。

中國官方並未發布每年有多少人繳納個所稅，業界預估約1億人，占就業人口比重不到13%，占中國大陸人口不到8%。

中國人民銀行 人民幣

延伸閱讀

赴日投資企業注意 會計師給出稅改三大重點

大陸招商新制取消稅收優惠 增地方政府招商難度

南市停徵電影、演唱會等娛樂稅？黃偉哲表態「這一點」是考量

川普救選情！喊廢除社安金所得稅 10年內減稅1.5兆元

相關新聞

陸金融三巨頭救經濟 專家：人民幣匯率轉向雙向波動狀態

2024清華五道口首席經濟學家論壇28日舉行，多位經濟學家提出對當前大陸經濟的觀察及建議。中銀證券全球首席經濟學家管濤預...

難扭轉頹勢？官方釋利多陸股飆創紀錄 分析師：製造業面臨嚴峻挑戰

中國股市在官方近日推出一系列強刺激政策下罕見回升，但經濟層面數據依然持續疲軟；分析認為，中國製造業要想走出收縮狀態面臨嚴...

大陸央行前官員呼籲 調降個人所得稅刺激消費

中國本週祭出降準降息等一連串刺激經濟措施後，中國央行前官員盛松成今天呼籲調降中低收入戶的個人所得稅稅率，並將個所稅的起徵...

陸人民銀行祭兩經濟政策 為A股市場帶來強烈提振作用

大陸人民銀行、證監會和國家金融監督管理總局24日上午共同召開發布會，會上宣佈一系列金融支持經濟措施。部分業界人士認為，人...

人行調降存準率2碼 中「雙降」落地 學者：經濟春天來了

中國降準降息落地；中央政治局會議26日剛提出要實施有力度的降息，中國人民銀行昨就宣布下調金融機構存款準備率2碼（0.5個...

黑神話悟空總收入逾10億美元 平台銷量達2090萬套 創3A紀錄

創中國3A新紀錄，市場研究機構VG Insights昨天發布的最新數據顯示，「黑神話：悟空」在Steam平台上銷量已達到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。