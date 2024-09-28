陸金融三巨頭救經濟 專家：人民幣匯率轉向雙向波動狀態

2024清華五道口首席經濟學家論壇28日舉行，多位經濟學家提出對當前大陸經濟的觀察及建議。中銀證券全球首席經濟學家管濤預計，人民幣匯率將從上半年受到單方面壓力轉向雙向波動狀態。野村證券首席經濟學家陸挺建議，以保交房為核心，加強收儲和保障房建設，重建居民對預售制的信心。

2024清華五道口首席經濟學家論壇由清華大學五道口金融學院主辦、國際金融與經濟研究中心（CIFER）承辦，邀請全球著名機構的首席經濟學家與領軍學者，對大陸與世界經濟的發展趨勢、政策走向提出看法與建議。

據中新社「國是直通車」報導，管濤認為，當前人民幣升值具市場基礎，是市場行為。近期人民幣升值受大陸政策提振經濟復甦預期，和美國聯準會降息導致美元走弱影響。管濤預計，人民幣匯率將從上半年受到單方面壓力轉向雙向波動狀態。

陸挺表示，房地產行業需止跌回穩，關鍵在於保交房。當前市場存在房源比例失衡問題，尤其是已售未建房源佔比大。他建議以保交房為核心，加強收儲和保障房建設，重建居民對預售制的信心。陸挺強調，財政政策若能在這一關鍵領域發力，將有助於加速房地產行業回穩。

北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫表示，三大金融部門24日的政策宣示，加上26日中央政治局會議提出的一系列措施，使得市場信心明顯恢復，在股票市場上表現得非常明顯。從短期看，大陸有足夠大的政策空間來克服問題，從長期看，大陸發展新質生產力，不管是在新興產業還是傳統產業上都存在著許多優勢，在有效市場、有為政府的共同作用下，把這些優勢發揮出來，經濟一定能繼續維持中高速增長。