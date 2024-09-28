難扭轉頹勢？官方釋利多陸股飆創紀錄 分析師：製造業面臨嚴峻挑戰

中國股市在官方近日推出一系列強刺激政策下罕見回升，但經濟層面數據依然持續疲軟；分析認為，中國製造業要想走出收縮狀態面臨嚴峻挑戰。

路透社27日引述美國經濟分析師報導，由於國內需求疲軟和全球貿易壁壘不斷增加，中國9月的工廠活動可能依然處於收縮狀態，也就是說中國製造業景氣指數（PMI，採購經理人指數）連續5個月處於收縮狀態。

報導提到，共有22名分析師參與了這次調查，並認為中國9月的PMI將只有49.5，稍高於8月的49.1，但依然處於收縮狀態。PMI以50為榮枯線，高於50顯示製造業行業處於擴張階段，低於50意味在收縮階段。

中國製造業生產者物價指數（PPI）已連續數月出現負增長，訂單數量也不斷減少。

路透社說，中國工廠活動的持續低迷凸顯政府採取大膽刺激措施的必要性。中國決策者正面臨越來越大的壓力，經濟數據疲軟讓他們意識到要完成所訂5%左右的經濟成長目標任務艱巨。

房地產業曾長期是中國經濟的支柱性產業，規模占中國經濟總量1/4以上，但是中國國家主席習近平於2021年對房地產業展開整頓收緊銀行貸款後，大型房企陸續出現資金問題，債務危機並從房地產業蔓延，導致整體經濟需求疲軟問題嚴重惡化。

中國當局近日宣布一連串支持經濟與股市的措施，激勵陸股走高，A股昨天強勢大漲，滬指收盤報3087點，漲2.88%；深成指報9514點，漲6.71%；創業板指報1885點，大漲10%，創單日漲幅紀錄，成交量也創新高。

不過，中國國家統計局最新公布的工業企業利潤數據顯示，8月規模以上企業利潤年減高達17.8%，創今年以來最大跌幅，也是去年5月以來最低點，也逆轉了持續4個月的漲勢。

對此，中國國家統計局解釋主要是受到市場有效需求不足以及高溫、暴雨、洪澇等自然災害對部分地區衝擊較大等因素的影響，另8月同期基數較7月明顯抬高也是原因之一。

中國國家統計局工業司統計師于衛寧表示，總體來說工業企業利潤增長態勢雖仍在，但「消費需求依然偏弱，外部環境複雜多變，工業企業效益恢復基礎仍需鞏固」。

于衛寧認為，中國需要採取的應對措施依然是「積極擴大國內有效需求，進一步推動大規模設備更新和消費品以舊換新」。