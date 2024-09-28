陸人民銀行祭兩經濟政策 為A股市場帶來強烈提振作用

大陸人民銀行、證監會和國家金融監督管理總局24日上午共同召開發布會，會上宣佈一系列金融支持經濟措施。部分業界人士認為，人民銀行新設的兩項工具尤為引人關注，能為A股市場帶來強烈提振作用。

一是證券、基金、保險公司互換便利。符合條件的證券、基金、保險公司可以「以券換券」，即用債券、股票ETF、滬深300成分股等資產作為抵押，從央行換入國債、央行票據等高流動性資產，機構所獲取的資金只能用於投資股票市場。

每經評論員杜恆峰認為，該工具有清楚作用，即央行有了直接向非銀行金融機構提供流動性的管道，這些機構獲得高流動性資產後，或賣出或抵押融資，能盤活自身流動性，尤其市場壓力較大的時候，可以減輕機構拋售股票ETF、滬深300成分股的壓力，平抑市場波動，增強股市的內在穩定性。

開源證券股份有限公司投資顧問總監田渭東表示，這個概念其實就是允許金融機構加槓桿，而且可以多次貸款質押物，這解決了央行不能直接購買股票的限制。

二是股票回購、增持再貸款。即大陸央行將向商業銀行發放再貸款（指大陸央行對金融機構的貸款），提供的資金支持比例是100%，再貸款利率1.75%，商業銀行對客戶發放的貸款利率在2.25%左右，也就是可以加0.5個百分點，這筆資金可用於回購和增持上市公司股票。

田渭東認為，這意味機構和上市公司大股東以後可以從銀行以2.25%的資金成本借錢增持。對一些穩定的高股息公司來說，基本上就是無風險套利，只要股價沒有繼續大幅下跌的預期，就會吸引股東貸款回購，而大股東回購本身又會穩定股價，從而正循環，扭轉市場預期。

杜恆峰指出，相比9月24日的6個月時間，上市公司已完成的回購金額和重要股東增持額合計人民幣2,770億元，上述回購和增持再貸款首期額度就有人民幣3,000億元，且後續額度還可能增加，若能充分利用，對A股市場將是巨大的提振。

杜恆峰續指，利用低息貸款回購股票同樣具有吸引力。上市公司回購股份需要動用自有資金，但並非所有公司都有足夠的資金用於增持，增持消耗的資金可能需要貸款來彌補，回購再貸款可以明顯降低公司實施回購的資金成本。2024年半年報數據顯示，有2152家上市公司經營活動現金流為負數，回購貸款可以緩解上市公司資金短缺的問題。而在股價低位回購而來的庫存股，還可以擇機在二級市場賣出，上市公司還可以獲得財務收益。