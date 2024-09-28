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為可能禁令做準備 北京鼓勵企業減少購買H20晶片

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
北京為拓展其半導體產業並對抗美國制裁，正在加大對大陸企業施壓的力度。(路透)
北京為拓展其半導體產業並對抗美國制裁，正在加大對大陸企業施壓的力度。(路透)

北京為拓展其半導體產業並對抗美國制裁，正在加大對大陸企業施壓的力度，要求這些公司購買大陸本地公司生產的人工智慧晶片，而非輝達的產品。

彭博報導，據知情人士透露，大陸監管機構一直勸阻企業購買輝達為大陸市場提供的特供版H20晶片。這項政策是以指導形式出現，而非全面禁令，因為北京希望避免對自身AI新創企業造成不利影響，也避免與美國的緊張局勢升級。

這項措施是為了幫助大陸AI晶片製造商獲得更多市場份額，同時讓本土科技公司為美國可能推出的額外限制做好準備。大陸官員會希望本地公司能建立最好的AI系統，如果這意味著它們需要購買一些外國晶片來替代國產產品，北京仍會容許這一情況。

大陸工信部等監管機構，向企業發出沒有法律約束力的「窗口指導」（window guidance）， 鼓勵企業減少使用揮達產品，並鼓勵企業依賴華為技術或寒武紀科技等本地供應商。一位知情人士透露，北京還透過當地商業團體來傳遞此訊息。

對此，輝達拒發表評論。大陸商務部和工信部等則未回應置評請求。

此外，投行傑富瑞 （Jefferies）今年7月在報告中稱，美國正考慮實施新的貿易管制措施，這恐怕會讓H20遭到禁售，屆時輝達可能損失約120億美元營收。財聯社報導，產業鏈人士表示，輝達上月開始不接H20訂單，但沒有明文通知。另一位AI廠商人士表示，輝達不接部分廠商H20訂單的情況，近期確實存在。

北京 晶片 輝達

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