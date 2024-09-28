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LABUBU僅排第5！泡泡瑪特冠軍IP年創逾46億營收 二手市場更瘋狂

遠見／ 文‧邱莉燕
泡泡瑪特MOLLY系列。遠見記者陳之俊攝影
泡泡瑪特MOLLY系列。遠見記者陳之俊攝影

中國潮玩品牌「泡泡瑪特」暢銷全球80多個市場，位於台北西門町的旗艦店，每有新品上市總引發排隊熱潮。根據泡泡瑪特2023年度的自有IP營收，名列第一的SKULLPANDA系列IP，就創造了新台幣46.64億元的紀錄，緊接其後的MOLLY也是伯仲之間。此外，特別的是，這樣玩偶IP商品在二手交易市場，還有不容忽視的增值空間。

當泡泡瑪特（POP MART）在泰國曼谷時尚地標、尚泰世界購物中心新店開幕時，熱鬧場面堪稱炸裂。網紅打卡點的氣氛直接拉滿，超過千名的粉絲排成了長龍，都為了心中的那個「萌」字。泰國人最愛的玩偶、LABUBU也成為搶購熱點，「手慢無」。

泡泡瑪特董事長兼CEO王寧和國際總裁文德一親臨現場，與泰國的藝術家們共同剪綵，星光熠熠閃瞎人眼。各種大螢幕全天候輪播泡泡瑪特的影片，展現了這個中國大陸的潮玩品牌走國際化路線，再一次成功出場。

一隻LABUBU，就引發了空前的排隊熱潮與高度期待，但LABUBU在泡泡瑪特2023年度自有IP營收排行榜中，只不過排到第5名，連台灣藏家熟知的IP「MOLLY」，一年創造的營收高達46億元，也未能登上銷售冠軍，最賣座的是暱稱「SP」的SKULLPANDA。九大類造型各異的玩偶，總計創造了驚人的新台幣215億元營收，單單SKULLPANDA這一個系列，便為全集團貢獻高達約新台幣46.64億元營收的超級紀錄，「當家花旦」當之無愧。

圖／擷自遠見雜誌
圖／擷自遠見雜誌

泡泡瑪特名列第一的SKULLPANDA系列IP。取自POP MART
泡泡瑪特名列第一的SKULLPANDA系列IP。取自POP MART

泡泡瑪特二手市場照樣熱賣

泡泡瑪特的IP經濟力強大，不僅剛推出的新品受歡迎，就連轉賣也有相當程度的增值空間，二手交易市場也隨之興起。「物以稀為貴」的道理顛撲不破，愈稀有獨特的產品，具備愈高的收藏價值，在二手市場也往往能夠賣得高價。

這使得泡泡瑪特產品在具備潮玩屬性的同時，還附帶了「理財」的特性，極大地刺激了消費者的購買熱情，也使得原本不關注潮玩的潛在消費者，加入玩賞泡泡瑪特的行列。

其中最令人驚訝的是，2021年MOLLY從7公分「長大」至70公分的MEGA珍藏系列，價格也從人民幣59元漲至最高9999元，二手市場更一度有人標出人民幣38萬元（約新台幣173萬元）的回收價格。

若是現在去大陸二手交易網站「閑魚」上搜尋，也會發現不尋常的溢價情況。像是MEGA珍藏系列1000％SPACE MOLLY 「多愛熊」，台灣售價原價是6980元，「閑魚」上最高已有人標出人民幣5700元（約新台幣2.6萬元）、將近快四倍的收購價格。而百樂門投影機版SPACE MOLLY ，甚至有人出價到離譜的人民幣999萬元求售。

玩具竟能展現出增值的潛力，確實令人驚訝，背後或許要歸功於泡泡瑪特在IP經濟上獨特的營運力。

三類IP共構泡泡瑪特矩陣戰略

「我們IP的創意是來自外部和內部的結合，」文德一接受《遠見雜誌》專訪時指出，具體來看，泡泡瑪特的IP共分自有IP、獨家IP、聯名IP三大類，以獨樹一幟的IP矩陣戰略，持續鞏固在潮流玩具領域的領先地位。

像是公司核心競爭力之一的自有IP，不僅是當前最主要的收入來源，更是推動品牌持續增長的強勁引擎。泡泡瑪特巧妙結合收購與內部孵化兩大模式，當前以積極收購優質IP為主導，成功打造了包括MOLLY、SKULLPANDA、DIMOO、小野在內的一系列藝術家IP，深受市場追捧。

泡泡瑪特國際總裁文德一。遠見記者陳之俊攝影
泡泡瑪特國際總裁文德一。遠見記者陳之俊攝影

與此同時，泡泡瑪特在獨家IP領域的布局同樣可圈可點。公司擁有Pucky及The Monsters等獨家授權或運營權的IP，這些獨一無二的外部資源，為品牌注入了更多差異化的競爭力。

此外，泡泡瑪特還展現出開放合作精神，通過與國際知名品牌及明星合作，共同擁有或運營非獨家IP，譬如海綿寶寶、神偷奶爸、Hello Kitty等全球知名IP。這些跨界聯名不僅具備限量版、特別版等獨具魅力的產品，也彰顯了泡泡瑪特在國際合作方面的廣泛影響力和深厚實力。

這一部分的合作夥伴涵蓋迪士尼、環球影業等頂尖IP提供商，甚至跨界至餐飲巨頭肯德基，推出創意聯名款，再次驗證了泡泡瑪特在商業創新上的無限可能。

泡泡瑪特通過這一系列精準且多元的IP戰略布局，有效擴充了產品種類，增強了品牌影響力。

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（本文出自2024.09.26《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

品牌 消費者 競爭力 藝術家

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